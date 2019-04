Stiri pe aceeasi tema

- Constantenii fac glume pe seama coletelor cu droguri care ajung la tarmul Marii Negre si sunt pescuite de localnici. „Pe unde sa ne plimbam si noi?“, intreaba ei pe retelele de socializare, de cate ori se mai iveste cate un pachet adus de valuri la mal.

- O studenta a murit dupa o petrecere in Galați iar medicii au constatat ca s-a intoxicat cu o substanța necunoscuta, la care s-a adaugat consumul de alcool. Fata era din Republica Moldova și invața in Romania. Circumstanțele decesului sunt suspecte, așa ca polițiștii au deschis o ancheta și așteapta…

- Un barbat de 74 de ani, din comuna Șerbanești, judetul Olt, este acuzat ca si-a omorat sotia, vineri seara, injunghiind-o cu un cuțit. Cea care a alertat polițiștii a fost fiica celor doi. A fost deschisa o ancheta in acest caz, potrivit Mediafax.Alexandra Dicu, purtator de cuvant al Poliției…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Trei cetateni turci sustin ca au fost raniti in Marea Neagra, dupa ce o nava a Politiei de Frontiera din Romania ar fi tras asupra ambarcatiunii de pescuit in care se aflau acestia, sustin surse citate de cotidianul turc Hurriyet si de agentia de presa DHA, citate de Mediafax. Politistii ar fi tras,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX ca dosarul este in curs de cercetare la Poliția municipiului Oradea sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea. ”Polițiștii bihoreni au reușit identificarea…

- Reprezentantii Partidului „Democratia Acasa” fac apel catre mass-media si organizatiile nationale si internationale de aparare a drepturilor omului sa se autosesizeze privind cazul candidatei Alina Panico, stabilita in Romania, careia i-ar fi fost interzisa intrarea pe teritoriul Republici Moldova.

- Polițiștii din Italia au arestat 13 persoane care formau o grupare internaționala de prostituție, in componența acesteia aflandu-se și un preot. Totul s-a petrecut in orașul Taranto, in provincia Puglia, potrivit site-ului secoloditalia.it. Poliția a aflat ca rețeaua obliga tinere din Romania sa se…