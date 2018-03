Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere prevederile unui memorandum aprobat de Guvern in sedinta din 22 februarie. Comitetul este condus de vicepremierul Viorel Stefan, in calitate de presedinte. In comitet vor fi reprezentate ministerele…

- Romania si Ungaria vor avea inca doua puncte de trecere a frontierei Foto: Arhiva. La Budapesta ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova, a abut astazi convorbiri cu Péter Szijjártó, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, cu…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- Ministrul grec al Economiei, Dimitri Papadimitriou, a demisionat marti, in urma unui scandal din cauza caruia sotia sa, Rania Antonopoulou, care ocupa functia de secretar de stat in Ministerul Muncii, s-a vazut nevoita sa renunte la functie.

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, a anuntat vineri ca si-a inaintat demisia premierului Boyko Borisov, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora Petkova ar avea legaturi cu proprietarii firmei Inercom, o companie bulgara care urmeaza sa preia activele CEZ din Bulgaria, transmite…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Republica…

- Ministrul energiei, Anton Anton, recidiveaza la capitolul gafe, in discuțiile cu jurnaliștii. Luni, la conferința pe teme energetice “ZF Power Summit”, Anton Anton, l-a jignit pe un jurnalist care l-a intrebat ce este curentul electric: “Ești nesimțit!”, i-a replicat ministrul. “Cer iertare, ca poate…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Guvernul Dancila abia a fost investit, dar este extrem de contestat. Divergentele au inceput odata cu balbaiala Executivului pe Declaratia 600 si totul a erupt dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca vor scadea salariile anumitor bugetari.Acum, cei de la Palatul Victoria…

- Inaintea debutului sedintei Consiliului Judetean Maramures de miercuri, 31 ianuarie 2018, seful administratiei judetene, Gabriel Zetea a dorit sa transmita felicitarile sale Sorinei Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Cosntantin Opris” Baia Mare, care a depus juramantul de credinta…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit de catre Parlament, luni, 29 ianuarie a.c., cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi “impotriva” si o abtinere si a depus juramantul la Cotroceni la ora 19.30. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta,…

- Guvernul Dancila va avea miercuri prima sedinta Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Ministri noului guvern al României condus de Viorica Dancila au depus juramântul la Palatul Cotroceni. Anterior,…

- Realizarea Autostrazii Iasi – Targu Mures nu trebuie pusa sub semnul intrebarii, proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transporturi, a declarat, astazi, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Sova. In ceea ce priveste memorandumul privind realizarea autostrazii Brasov…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca ”minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”. ”Eu apreciez…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide, cu referire la adresa sa de email, din CV-ul public postat pe site-ul Camerei Deputaților, și anume profesoruldefluide. Anton a subliniat importanta…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati acum in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Danut Andrusca, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului."Estimam…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Economiei, Danut Andrusca, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Danut Andrusca a fost validat cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva si nicio abtinere.

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Audierile ministrilor se desfasoara intre orele 08:00-14:00, urmand ca imediat dupa aceea sa fie dat si votul de investitura. Audierile vor dura in medie 30 de minute pentru fiecare ministru. Audierile au fost deschise la ora 8.00cu Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene si ministrul Economiei,…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Actorul se afla la doar un pas de a deveni ministrul Culturii. Ce spunea George Ivașcu cu doar cateva zile inainte de a fi nominalizat pentru aceasta funcție? George Ivașcu a jucat, in cei peste 25 de ani de cariera, pe scenele celor mai importante teatre din capitala și din țara. Actorul George Ivașcu,…

- PSD l-a propus in funcția de ministru al Economiei pe deputatul Danuț Andrușca (49 de ani), un politician cvasi-necunoscut care in anii tranziției, doar cu bacalaureatul, a facut bani din afaceri cu cauciuc.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru de Finante in Guvernul…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru de Finante in Guvernul…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Ministrul propus pentru portofoliul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, dupa sedinta CExN, ca prioritatea sa este sanatatea, adaugand ca isi doreste schimbarea mentalitatilor. ''Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (...) Sunt foarte multe de facut, sanatatea este…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- Informatiile vehiculate initial pe surse, potrivit carora ministrul Energiei, Toma Petcu, a decis sa se retraga din cursa pentru un mandat in viitorul Guvern au fost confirmate chiar de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa sedinta pe care a avut-o cu colegii de partid, seful Senatului…

- Noi nume au fost anuntate ca se retrag din cursa pentru portofoliile in Guvernul Dancila.Potrivit surselor, pana in acest moment s au retras actualul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, cel care a spus ca nu va mai candida si Rodica Nassar s a retras din cursa pentru Ministerul Sanatatii. Cel…

- Cine va face parte din Guvernul Dancila Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina…

- Sunt vehiculate numele a opt membri ai cabinetului Tudose care nu se vor regasi intr-o noua formula la Palatul Victoria. Marcel Ciolacu - vicepremier Mihai Misa - ministrul de Finante Felix Stroe - ministrul Transporturilor Lucian Romascanu - ministrul Culturii Marius Nica - ministrul Fondurilor Europene…

- Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni in jurul pranzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe Simon. Pe de alta parte, Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, la ora 14,00, la sediul partidului din Kiseleff. La aceasta…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, si senatorul PSD Adrian Tutuianu au venit luni la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose. Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni în jurul prânzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe…