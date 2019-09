Stiri pe aceeasi tema

- Venitul net anual al romanilor a crescut cu 18%, in cursul anului 2018, pana la valoarea de 5.083 de euro, de la 4.556 de euro in 2017 si 4.181 euro, in 2016. Capitala și judetele Cluj, Timis si Ilfov,...

- Acum clientii primesc un acumulator care are o capacitate de 10 kwh fata de vechea baterie de 7.7 kwh. In viata de zi masina merge in modul full electric 53 km conform normelor WLTP. Sub capota motorul de baza este unul pe benzina de 1.5 litri cu 3 cilindri in linie care…

- ​HotNews.ro a obtinut proiectul de reamenajare a Parcului Cismigiu, in cadrul caruia se vor face lucrari de circa 10 milioane de euro: se restaureaza principalele elemente, creste numarul de chioscuri si terase, zeci de arbori se taie, ramane un loc de joaca.

- Curs valutar BNR. Cat costa astazi, 23 iulie 2019, euro și dolarul. Afla cursul de referința anunțat de Banca Naționala Romana pentru principalele monede internaționale - euro, dolar, lira și franc, dar și cursul valutar oferit de banci.

- Analizand clasamentele pe judet de anul trecut si de anul acesta in ordinea mediilor de admitere, atunci ultimele medii de intrare la fiecare liceu ar fi trebuit sa fie foarte apropiate cu cele de anul trecut. Astfel, in 2018, elevul de pe pozitia 100 din clasamentul pe judet, in ordinea mediei de admitere,…

- Euro a crescut insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american a crescut mai mult, iar aurul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii sapte ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7356 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de marti.…

- Peste doar zece zile, incepand din 1 iulie, va creste valabilitatea unor bilete de trimitere si numarul serviciilor de care pacienții pot beneficia la medic. Astfel, creste valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile – 60 de zile, cat este in prezent si se dubleaza numarul…

- Isabel, romanca gasita moarta in condiții cumplite, in apartamentul ei din Spania, a lasat in urma o fiica de 8 ani. Fetița vrea sa se faca polițist cand va crește mare, in timp ce apropiații și prietenii femeii jura ca vor face dreptate.