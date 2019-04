Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei va reduce la jumatate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene in 2019, reflectand incetinirea din ce in ce mai accentuata din industrie, a declarat vineri o sursa guvernamentala pentru Reuters. Săptămâna viitoare, Executivul de la Berlin ar urma…

- Acesta sustine ca noile prognoze ale Comisiei Europene, care vor fi publicate in data de 7 mai, vor confirma actuala incetinire a economiei, care afecteaza cel mai mult Germania si Italia dintre cele 19 state membre ale zonei euro. In previziunile publicate in februarie, CE se astepta la un avans…

- BUCURESTI, 11 mart – Sputnik, Doina Crainic. Mai sunt mai putin de trei saptamâni pâna la iesirea Marii Britanii din UE, planuita pe 29 martie. Cu toate ca Brexit a cauzat o stare de incertitudine pentru piata muncii, iar unele firme mari au decis sa-si înceteze activitatea…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, se declara in favoarea unei cooperari militare apropiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, conform unor afirmatii facute miercuri, inaintea Conferintei de Securitate de la Munchen ce va avea loc la sfarsitul saptamanii. "Acest lucru este in…

- Exporturile Germaniei au atins, in pofida disputelor comerciale globale, o noua valoare record in 2018, pentru al cincilea an consecutiv, chiar daca ritmul de crestere a exporturilor primei economii europene a incetinit semnificativ, informeaza DPA. Oficiul Federal de Statistica a anuntat…

- Guvernul german a inrautatit estimarea privind evolutia economiei in 2019, de la 1,8% la 1%, din cauza avansului mai lent al PIB-ului mondial si a incertitudinilor legate de Brexit, a anuntat joi publicatia germana Handelsblatt. Noile prognoze privind cea mai mare economie europeană, care ar urma…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Economia Germaniei a crescut cu 1,5% in 2018, cel mai slab ritm din ultimii cinci ani si o incetinire clara fata de anul precedent, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea mai mare economie europeană este afectată…