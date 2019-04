Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca ar putea candida la alegerile prezidențiale, asta daca nu va fi condamnat pana atunci.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES ”Daca o sa am posibilitatea…

- Intrebat de Victor Ciutacu cand iși anunța candidatura la alegerile prezidențiale, Liviu Dragnea a raspuns: ”Credeți ca ma lasa aștia liber sa candidez? Ce naiba. Nu știu. Eu nu am nicio spaima. Oriunde ma duc, tot cu fruntea sus. Daca mai aplecam așa din cap și din coloana nu mai plesneau…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca, dupa europarlamentare va discuta despre un candidat comun al aliantei PSD-ALDE la functia de presedinte. "Sigur nu voi candida la...

- Liviu Dragnea a facut un anunt-bomba in legatura cu alegerile prezidentiale. Din partea Coalitiei PSD-ALDE va candida oricine il poate invinge pe Iohannis, iar asta inseamna ca poate fi chiar si un...

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca vrea sa intre în cursa electorala pentru prezindențiale. Surse din PSD susțin ca nici Liviu Dragnea nu va ezita sa lupte pentru fotoliul de la Cotroceni, daca îsi va rezolva problemele juridice.

- „Merg pana la capat. Multi imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma incurajeaza sa candidez la alegerile prezidentiale din acest an. Ca sa fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidentiale din acest an! Vreau foarte mult sa ofer o alternativa sanatoasa, un…

- Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu, e convins ca Liviu Dragnea va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Ba mai mult, le va și caștiga. "Nu ca ne-am propus, vom castiga...