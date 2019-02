Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar comuna argeseana Negrasi a fost arestat aseara dupa ce a rupt in bataie un consatean pentru a-l determina sa isi retraga o plangere penala formulata de acesta pe numele tanarului, pe care l-a acuzat ca l-a jefuit.

- Zeci de calatori au asistat la o scena socanta in gara din Buzau. Un barbat de aproximativ 60 de ani a inceput sa-si loveasca sotia cu pumnii si picioarele. Motivul este de-a dreptul socant, insa nimeni nu a intervenit.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, si primarul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, au avut o altercatie la primaria Capitalei, potrivit relatarilor martorilor, Badulescu jignindu-l pe Mutu, dupa care edilul sectorului 6 i-a dat acestuia un pumn.

- O femeie a trecut prin momente dramatice dupa ce mai mulți barbați au patruns in locuința sa și au lovit-o, au legat-o, dupa care i-au furat mai multe bunuri, printre care bijuterii din aur si argint, bani, dar si un bax de tigari.

- Un om de afaceri din Odorheiu Secuiesc a snopit in bataie un politist local. Agentul era in timpul liber, la o pensiune, cand a fost atacat. Agresorul si-a amintit, atunci cand l-a vazut, ca in trecut i-a scris o amenda rutiera.

- Un barbat de 35 de ani din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce politistii l-au identificat ca fiind autorul unei agresiuni. Barbatul si-a batut unchiul cu bestialitate, provocandu-i leziuni care au avut nevoie de 90 de zile de ingrijiri medicale.

- Lumea intreaga a fost scandalizata dupa ce un tanar petrecareț a facut un gest de-a dreptul scandalos, chiar in vazul tuturor! Barbatul a umilit un om al strazii in cel mai crunt mod posibil!

- Informatica il are in curte pe selectionerul nationalei si tot pentru ca echipa din Timisoara i-a transferat pe Savio Valadares si Felipe Pliveira (plecat intre timp din campionatul romanesc), brazilienii au fost naturalizati si luati la prima reprezentativa