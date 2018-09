Cum este impiedicat Antonescu sa revendice succesul PNL

Anunțul candidaturii lui Crin Antonescu a adus multe reacții pozitive, in contextul in care politicianul a spus de nenumarate ori ca nu mai are de gand sa se intoarca in politica. In acest context, sociologul Marius Pieleanu ne-a declarat ca se așteapta la o campanie savuroasa de la Crin Antonescu, politicianul care are vorbele la el. Jurnalistul Val Valcu intuiește ca, din contra, celelalte nume mari de pe lista au rolul de a amortiza impactul lui Crin Antonescu, pentru a nu-l lasa sa caștige simpatia electoratului și sa-și asume…