- Deputatul ALDE Marian Cucsa sustine ca Opozitia a incercat pe toate caile "sa forteze" schimbarea de la conducerea Camerei Deputatilor a lui Liviu Dragnea si Florin Iordache, iar modul in care s-au derulat evenimentele "pare sa fie un plan bine ticluit". "Scandalul de astazi din Camera…

- Scandalul de miercuri, din Camera Deputaților, creeaza confuzie cu privire la situația in care se afla Liviu Dragnea și Florin Iordache. Mai sunt sau nu aceștia la conducerea Camerei, reprezinta o intrebare la care Opoziția și Puterea dau raspunsuri contradictorii. Cele trei partide de opoziție, PNL,…

- Deputatul PNL Raluca Turcan sustine ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de presedintele de for, a respectat procedura, asa ca Liviu Dragnea a pierdut functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Turcan afirma ca daca nu e recunoscut votul, Opozitia va parasi plenul. Opozitia se bazeaza…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat, dupa scandalul din Camera, ca "a fost o zi trista in Parlament", acuzand opoziția ca, "din dorința disperata" de a-i suspenda pe el și pe Liviu Dragnea, opoziția a incalcat Regulamentul și Constituția.

- PNL va cere Secretariatului general al Camerei Deputaților sa trimita la Monitorul Oficial hotararile de revocare in cazul lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache, susțin surse politice din partidul liberal pentru știripesurse.ro.Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a…

- Liberalii au propus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, revocarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. PSD se apara cu regulamentul și trage de timp, avand in vedere ca ședința urmeaza sa se finalizeze la 11.30. „Astazi va solicitam ca pe ordinea…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut, miercuri dimineata, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, revocarea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ. De asemenea, ea a cerut si revocarea lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte.