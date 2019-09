Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a afirmat, miercuri, ca nu o vede bine pe Viorica Dancila daca va pierde alegerile prezidențiale, fie și in turul 2. "Nu o vad bine dupa aia. Decat daca... Știți ce s-ar p...

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in laboratoare este gandit un scenariu prin care PSD sa vina cu un candidat slab, candidat care sa favorizeze alianța USR-PLUS pentru a intra in turul II la prezidențiale. De asemenea, Gușa considera ca Laura Codruța Kovesi este inca in joc pentru a deveni…

- Consultantul geopolitic Cozmin Gușa a facut, duminica seara, noi considerații despre situația de peste Prut, la o zi dupa ce Curtea Constituționala de la Chișinau a declarat legal Guvernul Maiei Sandu și in contextul revenirii surprinzatoare in țara a rusofilului Renato Usatii."De abia acum…

- Cristian Preda, fostul europarlamentar al PMP, acum la PLUS, sustine ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa desemneze comisarul european din partea Romaniei, dupa consultarea partidelor.„Circula tot felul de nume propuse de Dancila pentru pozitia de comisar european din partea Romaniei.…

- Doctrina umanista a evoluat in ultimele trei decenii de la o idee la o modalitate foarte concreta de implicare civica și politica, spune Dan Voiculescu. El e de parere, intr-o postare pe blogul sau, dupa ce Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale.Voiculescu…

- I.L., un barbat de 51 de ani, domiciliat in municipiul Constanta, a fost trimis in judecata sub aspectul comiterii infractiunii de furt, hotarare cu privire la care a facut apel. Dezbaterile au avut loc in data de 23 mai, iar Curtea de Apel Constanta s a pronuntat la data de 30 mai 2019. Judecatoria…