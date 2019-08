Stiri pe aceeasi tema

- Sub aburii alcoolului, un barbat a ales sa se razbune pe fosta sa concubina spargandu-i geamurile de la magazinului acesteia, precum si carcasa unei oglinzi laterale a autoturismului. Acum s-a ales cu dosar penal si este bun de plata pentru bunurile distruse.

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in orașul Balți.Un echipaj al polițiștilor au incercat sa-i acorde primul ajutor medical, dar fara succes.

- Un barbat de 38 de ani din Sebes si-a pus capat zilelor. A fost gasit fara viata, spanzurat, intr-o anexa a gospodariei sale. Tragedia s-a produs miercuri, pe strada Pietei din Sebes. Nu sunt suspiciuni privind circumstantele in care s-a produs acest incident, insa Politia a deschis un dosar penal pentru…

- O nepaleza in varsta de 31 ani, angajata de o familie din Dambovita, a trait spaima vietii dupa ce un barbat recidivist a incercat sa o violeze in plina zi. Totul s-a intamplat sambata, in Gaesti. Un jandarm care a vazut toata scena l-a imobilizat pe barbat.

- Caz tulburator in Vaslui, unde o femeie si-a pus capat zilelor aruncandu-se de pe pasarela pietonala din statia CFR, la cateva ore dupa ce fiul ei a fost descoperit spanzurat intr-o padure. Un tanar a incercat o opreasca pe mama aflata in stare de soc, insa femeia i s-a smucit din brate si s-a aruncat…

- Un barbat, de 32 de ani, din Ladești, județul Valcea, și-a ucis cu sange rece concubina de 72 de ani. Duminica dimineața, polițiștii din cadrul Secției 8 Lapușata au fost sesizați de un barbat, din comuna Ladești, cu privire la ...