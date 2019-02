Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru britanic Theresa May se pregateste sa amâne cel de-al doilea vot din Parlamentul de la Londra privind acordul Brexit pâna la sfârsitul lunii februarie, a informat miercuri seara cotidianul The Telegraph, citeaza Mediafax. Adjunctul premierului britanic, Julian Smith,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat increzatoare luni ca poate fi gasita o solutie la chestiunea privind frontiera irlandeza dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, relateaza DPA. Exista "cu siguranta oportunitati" de a pastra unitatea pietei interne a Uniunii Europene si in acelasi…

- Studentii veniti la studii in Marea Britanie prin programul Erasmus trebuie sa-si poata incheia stagiile in aceasta tara dupa 29 martie, ziua in care tara urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Brexit-ul constituie un risc real pentru sanatatea copiilor din Marea Britanie, punand sub semnul intrebarii recrutarea de medici specialisti si accesul la fonduri pentru cercetare, releva un raport citat de Press Association, conform agerpres.ro. "Intram intr-o perioada de schimbare si incertitudine.…

- Data la care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu cateva saptamani pentru a da timp Parlamentului sa adopte legislatia, a declarat sambata pentru BBC Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cel mai important oficial britanic care a lansat o astfel de idee, relateaza…

- Uniunea Europeana va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala, anunta Mediafax"Daca vreti sa fac speculatii asupra a ceea ce s-ar…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca...

- Marea Britanie risca sa se destrame din cauza iesirii din Uniunea Europeana, avertizeaza ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, referindu-se la miscarile secesioniste din Irlanda de Nord si Scotia.