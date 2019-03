Stiri pe aceeasi tema

- In data de 4 martie 2019 poliția din Caușeni a fost sesizata de asistenta medicala din localitatea Salcuța.Potrivita acesteia in dimineața zilei de 2 martie o femeie de 36 ani din Salcuța ar fi nascut prematur un fat de 26 saptamani, fapt care a fost comunicat asistentei

- Daca, in Romania, dispariția Elodiei reprezinta inca unul dintre cele mai ciudate cazuri din istorie, in Argentina lucrurile par sa se rezolve mai ușor, scrie a1.ro. Opt luni. Atat au durat cautarile Danielei Nerina Cicchini, a carei absența fusese sesizata organelor de catre familie inca din vara…

- O femeie de 80 de ani din Rusia și-a ucis chiriașul și l-a tranșat. Femeia a fost arestata sub suspiciunea de omor. Mai mult, aceasta a pastrat organele victimei la frigider. Descoperirea șocanta a fost...

- O femeie a fost impuscata in cap de catre politistii din Reghin, in timpul unei urmariri. Autoritatile urmareau un sofer care nu a oprit la semnal iar unul dintre politisti a tras cu pistolul.

- Si-a pus propria viata in pericol pentru a salva de la inec doi copii necunoscuti. Este gestul impresionant al unei femei din regiunea Nicolaev, Ucraina, care a reusit sa-i scoata la suprafata pe minorii cazuti sub gheata unui rau.

- Antoinette King, 33 de ani a fost arestata sambata, dupa ce politia a fost chemata in locuinta acesteia din Lumberton, New Jersey. Femeia este acuzata ca si-a ucis copilul de doar un an dupa ce a lesinat peste el fiind sub tratament cu analgezice.

- In urma unei acțiuni privind combaterea șederii ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei, polițiștii de la Imigrari Brașov au depistat, pe raza municipiului Brașov, o ucraineanca in varsta de 39 de ani care nu parasise teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere temporara. „In urma…

- O femeie de 70 de ani a decedat, miercuri, dupa ce a fost lovita de doua masini in timp ce traversa neregulamentar DN7, in dreptul localitatii Mintia. In urma accidentului, sensul de mers de la Deva spre Ilia este blocat, traficul fiind deviat pe la Branisca, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor…