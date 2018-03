Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata. In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau i...

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru functiile de conducere din partid. Liviu Dragnea a declarat ca le-a propus colegilor sa aprobe și dosarele care nu indeplineau toate condițiile. Este vorba de cei patru andidati care s-au plans ca li s-au pus bete in roate pentru…

- Iohannis, despre cazul Ghita la intalnirea cu presedintele Serbiei: Nu e treaba presedintilor Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ramane fara șansa de a explica prezența la chermezele Serviciului Roman de Informații. Dragnea nu va fi audiat in Comisia de control al SRI, așa cum susținea ca iți dorește, deoarece membrii comisiei au respins prin vot propunerea de a-l chema pe Dragnea la…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- Audiere bomba, in aceasta dimineața, la Parchetul General. Fostul deputat Vlad Cosma, cel de la care a pornit scandalul legat de DNA, ajunge in fața anchetatorilor, informeaza Realitatea tv.Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, au fost condamnati…

- Dezvaluiri bomba, duminica seara, la Antena 3. Primarul municipiului Baia Mare a dezvaluit ca oficiali ai ambasadei SUA s-au implicat in alegerile din 2016, cand au susținut mai multe interviuri cu mai mulți candidați din țara.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Mircea Negulescu, zis și procurorul 'Portocala', este chemat astazi la audieri la Parchetul General, in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor prezentate in spațiul public, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Conducerea FR Tenis a fost validata: George Cosac, președinte! Tribunalul București a dat sentința. Se pare ca tabara ”Marius Vecerdea” va face apel. George Cosac a fost reales in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, pe care o ocupa din februarie 2013, pe 17 noiembrie 2011. Potrivit…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni, la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul care a cutremurat DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație serioasa”.

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni, la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul care a cutremurat DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație serioasa”.

- Noi dezvaluiri fara precedent despre "Unitatea Haules" si procurorii paraditori, vor fi prezentate in aceasta seara, la Sinteza Zilei, incepand cu ora 21. Informatiile ce vor fi prezentate astazi, in exclusivitate, la Antena 3, vor cutremura din temelii DNA-ul condus de Kovesi. Despre…

- Fostul adjunct al Poliției Prahova a declarat, duminica la Antena 3, ca toate intituțiile statului au avut cunoștința de grupul infracțional de la Ploiești, deși Laura Codruța Kovesi neaga acest aspect.

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a comentat, la Antena 3, scandalul DNA, acuzand ca nimeni nu a reactionat in primele zile dupa aparitia inregistrarilor lui Vlad Cosma, asteptand „reactia americanului“.

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- Scandal imens in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, intre moderatorul Mihai Gadea și Ionel Danca, membru al PNL. Scandalul a escaladat din cauza opiniilor total opuse despre discursul avut de Laura Codruța Kovesi, șefa DNA.

- Intrebata daca va colabora cu presedintele reales, Alexandru Dedu, ea a raspuns ca ii este greu sa creada acest lucru."Daca nu am putut colabora in primii doi ani cat a fost presedinte, mi-e greu sa cred ca vom colabora de acum incolo. Probabil ca as fi putut suna mai multi oameni, dar…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- Noi dezvaluiri bomba, care vor zdruncina din temelii gruparea infractionala din interiorul DNA, vor fi prezentate diseara, la Sinteza Zilei! Nu ratati editia din aceasta seara, orele 21.00, de la Antena 3 prezentata de Mihai Gadea! Episodul 3 din seria dezvaluirilor halucinante…

- „Ca sa incercam sa intelegem la ce bun toata vanzoleala, toata agitatia de astazi, sa incepem cu un exemplu simplu: o situatie aplicabila oricarui cetatean al acestei tari. Sa presupunem ca respectivul cetatean este sef de departament intr-o institutie sau o companie si unul din subordonati, care ar…

- Denunțatorul lui Sebastian Ghița nu exista. Informatia a fost facuta publica luni seara, la Sinteza Zilei, unde Vlad Cosma a declarat ca Serghei Petrus este un nume inventat, iar oamenii care apar in tabelele solicitate de procurorul Onea nu au habar ca numele si numerele lor de telefon sunt vehiculate,…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Din PSD se cere revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA si chiar refacerea din temelii a institutiei. Subiectul va fi dezbatut miercuri in sedinta Comitetului Executiv, in urma careia principalul partid de guvernamant va adopta o pozitie oficiala in acest subiect.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la Antena3, ca se afla pana vineri in Japonia. Acesta a spus ca nu va sesiza Inspecția Judiciara, considerand ca nu mai este necesar. De asemenea, ministrul Justiției a afirmat ca in urma dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga…

- Cornel Galeș, fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, a facut noi declarații in scandalul cu cei doi baieți ai artistei. De la moartea interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, pe 14 martie anul trecut , soțul acesteia, Cornel Galeș, este in scandal cu cei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Scandalul uriaș care a izbucnit in urma cu cateva zile, dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit ca numele unor importanți funcționari ai statului apar intr-un dosar al DIICOT privind o rețea de prostituție cu minore, nu pare sa se termine.

- Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a declarat vinerea trecuta, la Antena 3, ca exclude ipoteza ca viitorul Guvern Viorica Dancila sa aiba soarta cabinetelor Grindeanu și Tudose pentru ca „ar fi sinucidere colectiva” pentru partid.

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca CEx de luni, sa fie amanat. "Listele nu au fost finalizate, a fost o procedura interna mai mult decat democrata de data aceasta. In ordinea caștigarii alegerilor din 2016, județele au venit și au propus…

- Intrebat despre acuzațiile ce i se aduc ca este partizan cu televiziunile la care a muncit, Radu Herjeu a dezvaluit ca sunt acuzațiile din toate direcțiile. ”Televiziune la care am lucrat ma acuza ca am ceva cu ele. Pe mine ma amuza. In ziua in care primeam injuraturi ca susțin Antena 3,…

- UPDATE 21.07: CEx a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, cu marea majoritate a voturilor, anunța Robert Kiss, reporterul Antena 3. Probabil, in scurt timp, Mihai Tudose iși va...

- Acuzațiile sunt de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, a scris Agerpres care citeaza surse judiciare. Inițial, cand se aflase despre unul dintre dosare, Valentin Riciu a afirmat ca este o noua mizerie la adresa sa. Apoi Agerpres a publicat, pe surse judiciare, cu date exacte despre instituțiile…

- Este razboi total! Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Potrivit…

- Dupa ce a atras atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile, deputatul Nicolae Banicioiu are un nou mesaj pentru colegii din partid. „Asta n-aș vrea sa se schimbe in psd: spiritul de…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu a scris pe Facebook, referitor la "ce se intampla acum in PSD", ca lucrurile "ne scapa de sub control si riscam sa ne pierdem busola". Vicepresedintele PSD spune ca "nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni", intrucat "nu pentru a ne regla orgoliile intre…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Deputatul PNL Mihai Voicu le-ar fi solicitat membrilor de partid care voiau sa ocupe un loc pe liste la alegerile din 2012 sa cotizeze catre partid cate 16.400 de lei, suma care urma sa fie multiplicata in functie de importanta postului de care era interesat cel care dadea banii. Procurorii DNA noteaza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca, in 2017, impotriva sa a fost o campanie de demonizare personala, dand asigurari ca PSD nu este erodat. Mai mult, a precizat ca a fost rugat de colegii din partid sa nu cedeze ;i nu va ceda. „Atacurile au…

- Bomba finalului de an a fost o surpriza chiar si pentru colegii lui Mircea Radu, care va parasi postul TVR pentru a se intoarce „din dragoste” la Antena 1. Marina Almașan, fosta colega de la TVR, este dezamagita de Mircea Radu. Marina Almasan, care a prezentat cu Mircea Radu emisiunea “Femei de 10,…

- Acuzatiile de amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost ”inventate” cu scopul de a-l ”delegitima” pe Donald Trump, iar contactele cu echipele candidatilor sunt o ”practica obisnuita”, a declarat joi Vladimir Putin in traditionala sa conferinta de presa de la sfarsitul anului,…