Iohannis incepe duminica vizita in Italia

Vizita de stat, prima dupa 45 de ani, pe care presedintele roman o intreprinde in Italia incepe in aceasta ultima zi a saptamanii. In rastimpul in care se va afla in Italia, adica pana pe 17 octombrie, Klaus Iohannis are programate intrevederi atat cu inalti oficiali ai statului – presedintele Sergio Mattarella, premierul… [citeste mai departe]