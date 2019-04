Stiri pe aceeasi tema

- # Viceliderul Iordache: „Propunerile care ni s-au facut sunt ridicole” Negocierile de la Dacia privind noul contract colectiv de munca, inclusiv noile drepturi salariale, sunt in continuare in impas, iar situația risca sa devina una tot mai tensionata in condițiile in care vechiul contract expira vineri,…

- Bit Sentinel, companie autohtona specializata in servicii de securitate informatica, este coordonatorul tehnic pentru Campionatul European de Securitate Cibernetica (ECSC) care va avea loc la Bucuresti in toamna acestui an. Competitia are doua etape: etapa nationala ce se va desfasura in perioada…

- Premierul britanic Theresa May a cerut miercuri Uniunii Europene o amanare a Brexitului pana la 30 iunie. Iata scenariile posibile prezentate de France Presse, cu noua zile inainte de data programata initial a iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, 29 martie. Brexit amanat Theresa May doreste…

- Parlamentul Regatului Unit a respins marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra. Oficialii europeni avertizeaza ca votul a sporit riscul unui Brexit fara acord, transmite Reuters, agentia de...

- Condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, Cristi Borcea va sta mult mai putin in inchisoare, sustine un avocat. „In cazul lui Borcea nu e recidiva, ci concurs de fapte. Amandoua condamnarile, din Dosarul Transferurilor si din Dosarul Retrocedarilor, fiind comise inainte de prima condamnare.…

- Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca in data de 03.02.2019 duminica , incepand cu ora 01:00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta…

- In urma cu o saptamana, minerii de la CEO au declansat o greva, fiind nemultumiti de conditiile de munca. Ei au obtinut ulterior unele majorari salariale, dar o parte dintre ei nu au renuntat la protest. In noaptea de miercuri spre joi, una din cele trei unitati functionale ale termocentralei…

