Scenariile Brexitului. Ce se va întâmpla Brexit amanat: Theresa May doreste o amanare de scurta durata a Brexitului - pana la 30 iunie -, pentru a permite un nou vot asupra acordului sau al Brexitului, iar in cazul in care acesta va fi ratificat, pentru a permite adoptarea unor texte menite sa-l puna in aplicare.



Conducatoarea conservatoare a exclus o amanare mai lunga, care ar implica o participare britanica in alegerile europene de la 23-26 mai. O amanare ”scurta” este ”posbila”, a declarat presedintele Consiliului European Donald Tusk, dar cu conditia ca deputatii britanici sa ratifice acordul divortului, potrivit news.ro.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic Theresa May le-a cerut miercuri liderilor europeni o amanare pana la 30 iunie, cu scopul ca tara sa, incapabila sa se adune in jurul unui acord de separare, sa evite o iesire fara o plasa de siguranta.Premierul…

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat, marți, ca Regatul Unit nu va ieși pe 29 martie din Uniunea Europeana decat daca Parlamentul britanic isi va da consimtamantul. Intr-un discurs ținut in fața Camerei Comunelor, premierul a declarat ca "Regatul Unit va iesi (din UE) pe 29 martie fara un acord…

- Liderii Uniunii Europene ar putea decide sa prelungeasca termenul prevazut initial pentru iesirea Marii Britanii din UE (29 martie), daca Londra va oferi un motiv intemeiat pentru o astfel de cerere, a anuntat miercuri Comisia Europeana. "Nu a existat nicio cerere din partea Marii Britanii…