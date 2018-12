Scenarii privind Brexitul după votul de neîncredere faţă de Theresa May Votul de neincredere la care vor participa miercuri seara deputatii conservatori impotriva premierului Theresa May ar putea insemna pentru aceasta din urma pierderea postului de sefa a executivului, desi ea a spus ca va lupta ''cu toate fortele''. O asemenea evolutie ar conduce la diferite scenarii, prezentate intr-o analiza intocmita de AFP.



Theresa May pierde votul de neincredere. Vine un nou lider



Deputatii conservatori decid soarta premierului printr-un vot cu buletine secrete ce se va desfasura intre orele 18:00 si 20:00 GMT. Daca Theresa May pierde,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Reuters, prelauta de Agerpres. “Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune…

- Parlamentarii conservatori au depus numarul necesar de scrisori necesare pentru initierea motiunii de demitere a prim-ministrului britanic Theresa May, conform unei surse citata de BrexitCentral si Reuters.

- Jacob Rees-Mogg, cel care conduce o grupare de 80 de eurosceptici in Parlamentul britanic, i-a cerut premierului Theresa May sa demisioneze, scrie Politico.Rees-Mogg a trimis o scrisoare de neincredere privind felul in care Theresa May conduce Partidul Conservator, dupa publicarea, miercuri,…

- Grupul puciștilor din PSD a votat marți in Camera Deputaților impotriva propunerii ca votul de azi la moțiunea simpla impotriva ministrului Tudorel Toader sa fie unul secret, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Propunerea de vot secret a fost facuta de grupul PMP și a fost respinsa la vot…

- Moțiunea simpla depusa de opoziție pe numele ministrului Economiei, Danuț Andrușca, a fost respinsa in Camera Deputaților. Votul a fost dat la o zi dupa ce a aparut o inregistrare in care un important lider PSD spunea despre ministrul Economiei ca e prost și idiot. The post „Prostul guvernului” ramane…

- Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu au reusit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputatii nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.

- Liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nu au reușit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputații nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.Potrivit…

- Comisiile reunite ale Camerei Deputaților au adoptat, marți, in ședința comuna, raportul privind Legea offshore, care stabilește modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra, cu noi amendamente. Astfel, Legea offshore este trimisa spre votul final din Camera Deputaților.Deputații PSD au…