Scenarii posibile pentru Brexit după demisia premierului Theresa May O NOUA AMANARE A BREXITULUI



Numele succesorului Theresei May va fi cunoscut abia peste mai multe saptamani. El sau ea va vrea, aparent, sa negocieze din nou cu UE conditiile plecarii, pentru ca Theresa May nu a reusit sa obtina aprobarea planului sau al retragerii - in pofida faptului ca Bruxellesul afirma ca singurul acord posibil este cel incheiat cu Theresa May.



Pentru a face acest lucru, Regatul Unit ar putea sa ceara UE o noua amanare, cu atat mai mult cu cat nici deputatii britanici si nici deputatii europeni nu doresc o iesire fara acord.



Regatul Unit a obtinut…

Sursa articol: rtv.net

