- Decizia Camerei Comunelor de respingere a Acordului negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul genereaza cateva scenarii posibile pentru finalizarea procedurii Brexit, dar criza politica probabil se va prelungi.

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marti seara, pentru MEDIAFAX, ca regreta votul din Camera Comunelor, dar ca acesta era previzibil, singurul element de noutate fiind ”un scor mult mai prost decat asteptarile”. El a mai spus ca nu trebuie creata ”o spaima”.

- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar.

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian. Marea…

- Pe 3 ianuarie, vorbind la o ceremonie organizata in memoria colonelului Emmanuel Morano, care a murit in timpul unei misiuni sub acoperire impotriva celor din Hezbollah in timpul celui de-al doilea Razboi Libanez, premierul Netanyahu, citat de colegii de la DEBKA, a spus ca intelegerea cu partenerul…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramâne incerta, în contextul în care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins în Camera Comunelor. Marea Britanie…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters.Vezi…