Scenarii electorale extreme. Sau apocaliptice! - ANALIZA Diferențele uriașe, scandalos de mari prezentate drept prognoze științifice de catre institutele de cercetare de piața ma obliga la doua demersuri. 1). Sa iau in calcul cele mai apocaliptice scenarii. 2). Sa-mi rezerv dreptul ca, dupa ce vom ști rezultatele, sa solicit radierea din memoria colectiva, cel puțin pentru lipsa de profesionalism, a unor institute care au emis prognoze false. Vezi și: CTP descifreaza ițele dupa ultimele declarații ale lui Dragnea: 'Nu il intereseaza neaparat Cotroceniul' Exista prognoze conform carora PSD VA DEVENI UN FEL DE INGER CAZUT AL POLITICII.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Diferențele uriașe, scandalos de mari prezentate drept prognoze științifice de catre institutele de cercetare de piața ma obliga la doua demersuri. 1). Sa iau in calcul cele mai apocaliptice scenarii. 2). Sa-mi rezerv dreptul ca, dupa ce vom ști rezultatele, sa solicit radierea…

- Ministerul Educatiei cere Inspectoratului Scolar Judetean Buzau sa demareze o ancheta in scoala din comuna Movila Banului, unde ar fi fost aduse in cursul zilei afise electorale cu Rares Bogdan, candidatul PNL la alegerile europarlamentare, relateaza News.ro.Citește și: Raluca Turcan ii cere…

- Nu au cum sa ramana indiferenti la ce li se intampla in turneele electorale si Dragnea isi tot descarca mediatic oful sau si al partidului pe care, cu ceata lui de nevertebrati lingusitori, l-a facut detestabil pana si celor din urma turmentati ai propagandei pesediste: chipurile, ei si ai lui sunt…

- Reprezentantii PSD au cerut inceperea unei anchete penale impotriva celor care au folosit imaginea lui Iisus Hristos pentru a realiza doua clipuri virale. In primul dintre ele romanii sunt indemnati sa participe la alegerile europarlamentare, incheiind cu un mesaj anti-PSD, in timp ce in al doilea apar…

- PSD va pierde in fața electoratului sau daca il schimba din funcție pe ministrul Justiției, Tudorel Toader."Isi permite PSD sa-l schimbe pe Tudorel Toader? La prima vedere, calculele celor din Kiseleff sunt destul de simple: il remaniaza pe Toader sau il forteaza sa demisioneze, iar…

- O decizie privind nominalizarea procurorului șef al Uniunii Europene ar putea fi luata urgent. Dar exista și varianta pasarii acestui cartof fierbinte in gradina viitorului Parlament European, care va avea o compoziție diferita. Daca se ia acum decizia, indiferent care ar fi aceasta, efectele vor…

- Doua ipoteze prind din ce in ce mai multa consistența. Sunt scenarii la prima vedere halucinante. Dar care se intemeiaza pe informații tot mai consistente. Rareș Bogdan, președinte PNL, iar Laura Codruța Kovesi, președinte al Romaniei. Primul, acceptat de Iohannis și impins in fața de Washington,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost invitat luni, in plenul Camerei Deputatilor. Biroul Permanent a decis, miercuri, la solicitarea grupului parlamentar al USR, sa fie chemat la "Ora Guvernului" ministrul de Finante, pentru a explica efectele OUG 114. Dezbaterea va incepe de la…