Scenă revoltătoare din Iași. Bătrân, umilit de tineri anti-PSD Imaginea dureroasa și revoltatoare, care circula pe rețelele sociale, e urmatoarea: Radu Herjeu a comentat fotografia: ”Uitati-va bine la poza asta. E foarte posibil ca manualele de istorie sa o foloseasca drept ilustrare a renasterii unui legionarism mult mai abject decat cel de acum 100 de ani. Pentru ca acesta nu mai e motorizat de religie si nationalism, ci de prostie pura si ura animalica! Nu cred sa-mi fi fost vreodata mai sila de concetateni de-ai mei!”. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

