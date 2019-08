Stiri pe aceeasi tema

- Holograf, Smiley și Ioan Bocșa sunt cele trei nume cap de afiș la Zilele Vasluiului, care in acest an se vor desfașura in perioada 15-17 august. Locul de desfașurare al evenimentelor va fi zona Pieții Civice, inclusiv pe zona stradala dintre centru și Teatrul de vara, prin blocarea circulației rutiere.…

- In Parcul Carașana, programul artistic a fost dedicat celor mici. Copiii au vizionat piesele de teatru puse in scena de actori, care i-au introdus in lumea magica a poveștilor. De asemenea, cei mici au fost pictați pe fața, s-au jucat cu baloanele și au interacționat cu actorii. Atmosfera…

- In Parcul Carașana, programul artistic a fost dedicat celor mici. Copiii au vizionat piesele de teatru puse in scena de actori care i-au introdus in lumea magica a poveștilor. De asemenea, cei mici au fost pictați pe fața, s-au jucat cu baloanele și au interacționat cu actorii. Atmosfera…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- A fost nunta mare in PSD. Ministrul Economiei, Niculae Badalau, și-a casatorit fata. De la petrecere nu au lipsit greii partidului, care au petrecut la un local de fițe de langa București.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur in Romania La eveniment au participat Paul…

- Veselie mai mare ca sambata, 1 iunie 2019, la Casa Tineretului din Campina, probabil ca nu s-a mai vazut vreodata in aceasta locație. De teama ploii, administrația locala a decis ca manifestarile dedicate copiilor, de ziua lor, sa nu se mai desfașoare in centrul municipiului, ci la Casa Tineretului.…

- ​Turneul de la Roland Garros a lasat o parte importanta din istoria sa în urma, vechiul Chatrier fiind darâmat pentru a face loc unei arene noi, care vrea sa țina pasul cu ceea ce deja ofereau celelalte turnee de Grand Slam. Noul Philippe Chatrier nu este finalizat, însa se pot juca…

- Sonda de explorare planetara InSight Mars Lander, apartinand NASA, a realizat aceasta fotografie a unor nori, la rasarit, in atmosfera rarefiata a lui Marte, la 25 aprilie 2019, in cea de-a 145-a zi (sol) a misiunii la suprafata Planetei Rosii.