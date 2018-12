Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, Romania obține rezultate foarte bune pentru vanzarile din supermarketuri, hipermarketuri sau discountere, precum și la vanzarile de cadouri, retailerii din centrele comerciale inregistrand incasari generoase. Preferințele cumparatorilor sunt indreptate mai degraba catre produse vestimentare…

- Primaria din Bruxelles a autorizat o manifestatie a ''vestelor galbene'', care se va desfasura vineri nu departe de sediile institutiilor europene la initiativa unui YouTuber belgian, informeaza luni AFP preluata de Agerpres. Lansata cu zece zile in urma in Franta ca un protest impotriva cresterii…

- Avertizari de vreme rea în tarile din jurul Marii Adriatice. În Balcanii de Vest sunt asteptate caderi foarte mari de precipitatii, în timp ce Italia au fost închise scoli din cauza intemperiilor anuntate de meteorologi. Sapte regiuni ale Italiei sunt în stare…

- Volei Alba Blaj va disputa maine, 13 noiembrie, de la ora 20.00, in “SCHARRena” din Stuttgart, cel mai important meci al finalului de an! Returul cu vicecampioana Germaniei, transmis in direct de Digi Sport 4, din turul al treilea preliminar Ligii Campionilor, decide direcția drumului pe care va purcede…

- Primaria localitatii Saelele, din judetul Teleorman, unde a copilarit Liviu Dragnea, a fost executata silit de societatea Tel Drum, dupa ce mai multe lucrari de canalizare realizate in comuna nu au fost achitate. Decizia Judecatoriei Turnu Magurele e definitiva, deoarece ...

- Un paznic de vanatoare din cadrul AJVPS Buzau a constatat ca pe raza localitații Lopatari un urs adult a ramas blocat in sarmele unui gard de delimitare a unei proprietați private. In acest context au fost puse in aplicare prevederile procedurii județene privind intervenția in situația prezenței unor…

- Primaria localitatii Cuza Voda anunta ca organizeaza o negociere directa pentru concesionarea unui imobil compus dintr un lot de teren, proprietate publica a localitatii, aflat in extravilanul comunei, zona Carierei de caolin. Suprafata terenului este de 10,26 ha, avand categoria de folosinta teren…