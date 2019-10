Stiri pe aceeasi tema

- Unui detinut iranian, inchis pentru furturi multiple, i-au fost amputate mainile intr-o inchisoare din nordul tarii, au anuntat autoritatile judiciare locale, declansand imediat o reactie de condamnare din...

- Ziarul Unirea Condamnare la 1 an si 2 luni de inchisoare cu executare pentru un barbat care vindea ilegal tutun: Ce vor pați clienții acestuia Condamnare la 1 an si 2 luni de inchisoare cu executare pentru un barbat care vindea ilegal tutun: Ce vor pați clienții acestuia Un barbat din Alba Iulia, trimis…

- Medicul oradean Dan Stamatiu, extradat luna trecuta in Ungaria unde va fi judecat pentru o crima comisa in august 2016, unde si-a impuscat in cap fosta amanta si l-a ranit grav pe sotul acesteia, a devenit un procesoman in timpul detentiei in Romania, reclamand mai ales conditiile de detentie.

- Un roman a murit in timp ce se afla intr-o inchisoare din Marea Britanie. Barbatul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a violat o femeie. Era recidivist și judecatorii l-au considerat pericol public.

- Igor Pantea, fostul șef al Penitenciarului nr.13 din Chișinau, urmeaza sa fie incarcerat in instituția pe care a condus-o timp de aproape trei ani. Curtea de Apel Chișinau a schimbat, joi, masura preventiva pentru Igor Pantea, eliberand pe numele sau mandat de arestare pe un termen de 30 de zile, scrie…

- Un detinut din Penitenciarul Aiud a contestat o decizie a magistratilor, prin care i-a fost respinsa cererea de schimbare a meniului pe care il primea in inchisoare. Judecatorul a considerat ca cererea nu este justificata, pentru ca nu se bazeaza pe motive religioase.Potrivit sentintei publicate de…

- Gest șocant facut de un deținut. Barbatul a fost gasit spanzurat in celula sa din penitenciarul din Drobeta Turnu Severin. Omul avea de executat o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru viol. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un detinut condamnat la trei ani de inchisoare…

