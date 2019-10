Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite in varsta de 44 de ani a fost impuscata accidental de cainele ei in picior. Autoritatile au spus ca este primul caz in care un catel impusca un om. Cainele este un labrador si o cheama Molly.

- O nevoiașa a șocat oamenii intr-o stație de metrou din Los Angeles, dupa ce a inceput sa cante. Inainte de a ramane fara adapost, femeia era profesoara de pian și vioara, stabilita de 24 de ani in Statele Unite ale Americii, dupa ce a emigrat din Rusia.

- Un caz absolut cutremurator s-a petrecut in Florida, Statele Unite ale Americii. Un tata, in varsta de 38 de ani, și-a ucis toata familia, respectiv soția și cei patru copii, apoi a locuit impreuna cu cadavrele pentru doua saptamani.

- Pentru o adolescenta in varsta de 16 ani din Statele Unite ale Americii, fiecare zi din viața ei este 11 iunie, iar motivul este sfașietor. Copilei i se reseteaza memoria, din doua in doua ore.

- "Moment de maturitate deplina in parteneriatul strategic romano-american. Noua vizita a presedintelui Romaniei la Washington consfinteste rolul Romaniei de aliat privilegiat al Americii in Europa. La 30 de ani de la prabusirea comunismului, la 22 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic si…

- Incident șocant produs in orașul Arlington din statul american Texas. O femeie a murit, dupa ce a fost impușcata de un polițist care ieșise de pe bancile școlii in urma cu șase luni. Agentul a tras trei focuri de arma inspre un caine care s-a napustit asupra sa, insa a ranit-o grav in zona pe tanara…

- Un caz desprins din filmele horror s-a inregistrat in Statele Unite ale Americii, acolo unde un adolescent pe nume Brandon Grossheim și-a convins 5 colegi sa se sinucida. Mai mult, tanarul era fascinat de moarte!