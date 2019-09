Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Andi Vasluianu a impartasit pe Facebook o intamplare amuzanta de la filmari, cand politistii care se aflau in patrula prin Centrul Vechi au intrerupt o scena de bataie crezand ca intr-adevar are loc o altercatie.

- Utilizarea social media nu dauneaza in mod direct adolescentilor, dar tot ii afecteaza, pentru ca folosind retelele sociale scade timpul pe care acestia l-ar putea petrece facand activitati sanatoase sau dormind. In Marea Britanie, noua adolescenti din zece folosesc social media si exista…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania, Bogdan Banica, susține ca a sistemul s-a blocat atunci cand a incercat sa testeze aplicația de localizare a apelurilor de urgența. El spune ca un superior din IPJ Suceava l-a dat afara din incaperea in care facea testarea.Vicepreședintele…

- Marian Godina ii ia apararea agentei din Pascani care este cercetata disciplinar pentru ca si-a manifestat nemultumirile pe Facebook. Politistul a publicat o petitie impotriva sefului IPJ Iasi, Costel Gatlan, despre care spune ca, prin actiunea disciplinara initiata impotriva Andradei, aduce atingere…

- "ANUNT UMANITAR. Agent principal de poliție - Ristescu Catalin Nicolae, din cadrul Secției 1 Poliție, se afla internat la spitalul de urgenta Floreasca, la secția de Terapie Intensiva și are nevoie de transfuzii de sange de orice grupa. Daca doriți sa ajutați, o puteți face donand la Centrul…

- De acum inainte admiterea la școlile de poliție va fi mai dificila. Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca au fost modificate conditiile de admitere in scolile de politie. Este vorba despre proba sportiva, traseul practic – aplicativ, a carei dificultate a fost ridicata. „Pune…

- Sezonul estival a inceput oficial și gandul fuge in fiecare minut spre vacanța și weekend-uri in care vrei sa te distrezi la maximum alaturi de prieteni, la munte, la mare sau la evenimentele care au loc in oraș. Ai deja o lista cu lucruri de facut vara acesta și sigur ai trecut pe ea macar un festival…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a avut, duminica, intr-o postare pe Facebook, o prima reactie, dupa ce a fost huiduit de delegatii de la Congresul Extraordinar al PSD de sambata, cand premierul Viorica Dancila a fost aleasa prima femeie presedinte al PSD. Baronul local spune ca este nevoie de schimbare…