Scaunul cu rotile al lui Stephen Hawking va fi scos la licitație. Este vorba de o sumă uriașă Stephen Hawking ramane in istoria științei drept unul dintre cei mai mari savanți ai umanitații. La aproape opt luni de la moartea sa, o parte din lucrurile fizicianului vor fi scoase la licitație, printre care scaunul cu rotile și teza de doctorat din anul 1963. Scaunul cu rotile va avea un preț de pornire de 20.000 de lire sterline Scaunul cu rotile va avea un preț de pornire de 20.000 de lire sterline, insa nu este cel mai valoros obiect de la licitație. Lucrara sa de doctorat va avea un preț de pornire de 60.000 de lire. Licitația va avea loc in curand, așteptarile fiind ca suma colectata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

