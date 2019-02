Scartaitul stergatoarelor de parbriz si cum se rezolva Scartaitul stergatoarelor de parbriz este una din cele mai comune si enervante probleme cu care se pot confrunta soferii insa, din fericire, nu si una din cele mai costisitoare.



In cele mai multe din cazuri, este vorba fie de particule de mizerie prinse pe lama, fie de mici imperfectiuni asa ca, in cazul in care nu sunteti neaparat un cunoscator, in orice service auto Pitesti sau din alta parte a tarii, se poate verifica integritatea stergatoarelor si pot fie eliminate eventualele probleme ale ansamblului, precum tensionarea lamelelor sau deformarile bratelor.



In majoritatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

