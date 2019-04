Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Scarlett Johansson a avertizat cu privire la iminenta unui incident similar celui in care si-a pierdut viata printesa Diana, dupa ce ar fi fost urmarita in Los Angeles de mai multi paparazzi, relateaza miercuri Press Association. Actrita de la Hollywood a declarat ca la iesirea dintr-un studio…

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul ... The post Rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal in fata magazinului pe care il detinea in Los Angeles appeared first on Renasterea banateana .

- Actrita Lori Loughlin, cunoscuta pentru rolul din serialul ''Full House'', a fost audiata miercuri intr-un tribunal federal din Los Angeles in legatura cu implicarea sa intr-o schema frauduloasa prin care zeci de parinti instariti ar fi dat mita pentru admiterea copiilor lor in universitati…

- Luke Perry este cunoscut de o lume intreaga, insa copiii sai au decis sa se mențina departe de luminile reflectoarelor și au mers pe cai complet diferite fața de tatal lor. Celebrul actor din „Beverly Hills 90210” a murit, luni, la varsta de 52 de ani, dupa ce saptamana trecuta a fost internat de urgența…

- Fostul international italian Alessandro Del Piero, in varsta de 44 de ani, a anuntat ca este proprietarul unui club de fotbal la Los Angeles, relateaza L’Equipe, informeaza News.ro.Citește și: Simona Halep a ajuns intre primele opt in clasamentul punctelor pentru anul 2019, care decide sportivele…

- Lungmetrajul „Green Book” a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 91-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde productia „Bohemian Rhapsody”, un film biografic dedicat cantaretului Freddie Mercury si trupei sale, Queen, a castigat patru trofee.…

- INNA a participat aseara pentru prima data la Premiile Lo Nuestro care au avut loc la Miami. Artista a fost invitata sa prezinte premiul “Revelația anului” la acest eveniment impreuna cu Pedro Moreno și El Bebeto. La “Premios Lo Nuestro” au fost invitați artiști de seama din industria muzicala latino…