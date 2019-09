Lansarea in cinematografele din SUA a celui mai recent film al sau, "O zi ploioasa in New York", a fost anulata de Amazon dupa ce fiica adoptiva a lui Woody Allen, Dylan Farrow, si-a reinnoit in 2018 acuzatiile de agresiune sexuala impotriva cineastului, in legatura cu fapte care s-ar fi petrecut in 1992, pe cand ea avea sapte ani.

Woody Allen a negat intotdeauna categoric acuzatiile tinerei, sustinute de mama sa adoptiva, Mia Farrow, si de fratele ei, Ronan. Urmaririle in justitie au fost abandonate dupa doua anchete separate, care au durat cateva luni.

Raspunzand la o intrebare…