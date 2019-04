Stiri pe aceeasi tema

- Circa 30% dintre hotelurile existente pe Litoralul romanesc vor fi deschise de Paste si de 1 Mai, cele mai cautate statiuni fiind Mamaia, Vama Veche si Eforie Nord, potrivit unui studiu publicat, joi, de catre reprezentantii unei platforme online de vanzari vacante in statiunile autohtone de la malul…

- In minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște și 1 Mai, CFR Calatori opereaza cu intreg parcul activ de material rulant și programeaza suplimentar, operativ – in funcție de disponibilitați – capacitați de transport pe rutele la care se inregistreaza cele mai mari solicitari. In perioada 26 aprilie…

- La Alba Iulia, spiritul Sfintei Sarbatori de Paste incepe sa se faca simțit deja, și unde anume daca nu printre copii. Astfel, marți, 16 martie, la Gradinița cu Program Prelungit nr. 13, din Alba Iulia, a avut loc concursul interjudețean cu tema pascala ”Lumina Sfanta a Invierii prin ochi de copil”.…

- Cei mai mulți romani (84%) iși vor petrece acasa sarbatoarea de Paste, in timp ce trei sferturi dintre acestia aleg sa stea tot acasa de 1 Mai, potrivit unui sondaj de specialitate. Astfel, conform cercetarii Provident Financial Romania, comparativ cu anul trecut, numarul celor care prefera sa petreaca…

- Vremea a revenit cu fenomene extreme in majoritatea zonelor tarii, dupa aproape doua luni de seceta. In urmatoarele zile, conform prognozei Administratiei Nationale de ... The post Prognoza meteo pe o luna: Unde ploua de Paste si in ce regiune va fi cel mai cald de Florii appeared first on Ziarul Unirea…

- Pentru minivacanța comuna de Paște și 1 Mai in 2019, angajații, indeosebi cei care lucreaza la stat, au primit inca o zi libera in plus. Bugetarii vor avea liber și in ziua de 30 aprilie, cu scopul de a se face punte intre zilele de Paște și liberul legat de 1 Mai. Dar cand și cum se va recupera aceasta…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis noua prognoza meteo pentru luna aprilie. Vremea de Paște 2019 va avea temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, in timp ce de Florii, temperaturile vor fi normale pentru perioada la care ne aflam. Tradiția spune ca așa cum va fi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a afirmat ca recalcularea pensiilor a inceput la 1 octombrie, dar Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru anumiti pensionari, care vor primi diferentele de bani chiar inainte de Paste. „Vestile sunt bune pentru pensionari, pentru ca am intrat…