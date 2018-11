Scara în spirală din Turnul Eiffel, achiziţionată la licitaţie cu suma de 169.000 de euro Pretul de vanzare a depasit cu mult suma estimata de casa de licitatie, ai carei experti evaluasera fragmentul de scara la 40.000 - 60.000 de euro.



Sectiunea, de 4.3 metri inaltime, numara 25 de trepte si a facut parte din scara spirala care unea initial etajele doi si trei ale faimosului monument parizian, cu inaltimea de 300 de metri.



In 1983, scara a fost inlocuita cu un lift si apoi impartita in 24 de sectiuni, dintre care cele mai multe au fost vandute la licitatie, altele au fost donate unor muzee iar una a fost pastrata in turn.



Turnul a fost construit de Gustav… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

