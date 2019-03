Scapat de catuse, Ghita prinde aripi

Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat scapat de catuse dupa ce judecatorii au anulat mandatul de arestare, Sebastian Ghita anunta ca va candida la alegerile europarlamentare din mai pe listele Partidului Romania Unita (PRU). Va fi cap de lista, urmat de Bogdan Diaconu si avocata Laura Vicol. Sebastian Ghita este cel care a facut…

- Sebastian Ghița a anunțat duminica, la Romania TV, ca va candida la alegerile europarlamentare din mai pe listele Partidului Romania Unita (PRU). Ghița, proaspat scapat de mandatul de arestare, va fi cap de lista, urmat de Bogdan Diaconu (ex-PSD, ex-PC) și avocata Laura Vicol. Ghița, care a fugit in…

- Sebastian Ghița poate reveni fara griji in Romania. Joi, Curtea de Apel Ploiești a revocat, prin hotarare definitiva, ultimul mandat de arestare ramas pe numele fostului deputat de Prahova.

- Laura Vicol a facut primele declarații despre decizia de a intra in Partidul Romania Unita. "Eu nu sunt un om politic, insa va motiva conduita și maniera in care pun problema, deși ii deranjeaza pe foarte mulți oameni. Am emoții, evident, este un teren nou pe care intru. O sa invat, pentru…

- "Ii urez bun venit, in echipa Partidului Romania Unita, cunoscutei avocate Laura Vicol!Laura este o naționalista convinsa și o luptatoare apriga impotriva abuzurilor și impotriva a tot ce nu-i drept!Sunt convins ca, din postura de președinte PRU București și președinte a organizației de…

