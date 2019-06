Maramures: Cu 1.25 mg./l. alcool pur in aerul expirat, la volanul unui autoturism

Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au depistat vineri dupa-amiaza, in trafic, un barbat din Targu Lapus, in timp ce conducea un autoturism, avand o alcoolemie de 1.25 mg./l. alcool pur in aerul expirat. Conform procedurii, barbatului… [citeste mai departe]