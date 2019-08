Stiri pe aceeasi tema

- Exista multe persoane care se confrunta cu tulburari ale somnului. Daca uneori se datoreaza faptului ca nu isi pot gasi o pozitie confortabila, in alte cazuri este vorba de sindromul picioarelor nelinistite.

- Steagu' si Rapid intr-un meci cum nu s-a mai pomenit! Fotbal pentru suporteri si pentru #CopiiiOrasului! Primul gol al meciului va fi celebrat aruncandu-se in teren jucarii de plus. La portile de acces de pe strada Mihai Viteazul, Poarta Mare si Tribuna Oficiala se vor putea dona pachete…

- Acneea nu iarta pe nime, fie ca este vorba despre tineri, adolescenti sau adulti. Exista un remediu simplu care va scapa de aceasta problema. Aveti nevoie doar de doua ingrediente: lamaie si miere de albine.

- Usturoiul este unul dintre ingredientele preferate ale majoritații oamenilor cand vine vorba de gatit. Cu toate acestea, o mulțime de moduri in care puteți utiliza un simplu cațel de usturoi pentru a imbunatați multe aspecte ale sanatații.

- Multe studii susțin teoria ca apa potabila este benefica pentru pierderea in greutate. De asemenea, hidratarea este esențiala pentru mulți factori care joaca un rol in scaderea in greutate, incluzand digestia și funcția musculara.

- Semințele de falaris, cunoscute drept semințele pentru canari, sunt ideale pentru alimentația noastra. Hrana destinata pasarilor de apartament are un conținut mare de aminoacizi și enzime și asta o transforma intr-un aliment benefic pentru sanatate.

- Periajul sau clatirea cu bicarbonat de sodiu ar putea ajuta la albirea dintilor. Pentru a preveni eroziunea dentara, spalați cu sifon in mod moderat și evitați sa folosiți prea multa forța.

- Diego Maradona este subiectul unui documentar in care regizorul britanic Asif Kapadia evidențiaza petele vieții: droguri, prostituate, prietenia cu mafia napolitana și modul cum pacalea testele doping. Un nou documentar despre Diego Maradona a ieșit la lumina. Și filmul realizat de Asif Kapadia reliefeaza…