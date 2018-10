Stiri pe aceeasi tema

- Bitdefender, cu sprijinul Europol, Poliției Romane și altor instituții de aplicare a legii, precum FBI, a dezvoltat un utilitar gratuit pentru recuperarea datelor blocate, destinat victimelor celei mai recente versiuni a clasei de ransomware GandCrab. Acesta a infectat pana acum jumatate de milion de…

- Afrojack a fost pe scena Untold și in acest an. Pentru ca muzica electronica in special, dar și intreaga lume a muzicii in particular a fost marcata de moartea DJ-ului Avicii, Afrojack s-a hotarat sa introduca in show-ul lui din Romania un tribut pentru cel care a fost Avicii. Ce a ieșit, puteți vedea…

- Avand in vedere interesul public major in ceea ce privește circulația pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:In conformitate cu ultimele precizari…