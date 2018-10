Scapă de grijile financiare cu un credit online Gandul ca aproape niciodata nu ai destui bani cat sa realizezi tot ce ai dori nu-ți da pace? Este un lucru care ni se intampla tuturor din cand in cand. Exista, insa, o soluție relativ noua pe piața din Romania: creditele online. Mulți poate ai auzit deja de cateva IFN-uri care ofera acest tip de […] Scapa de grijile financiare cu un credit online is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Isarescu mai da o lovitura romanilor care vor sa ia credite. BNR limiteaza gradul de indatorare la creditele in lei si in euro, o decizie dura amintind de modelul de plafonare folosit inainte de 2007, cand Romania nu aderase la UE, care nu numai ca va afecta cel mai accesibil credit de pe piata,…

- Mai mult de 38% dintre romani spun ca nu se informeaza despre cum sa isi gestioneze banii si doar 17% dintre acestia considera ca au cunostinte financiare medii spre bune, potrivit unui sondaj realizat de un furnizor de credite la domiciliu, pe un esantion de 1.265 de respondenti cu varste cuprinse…

- Udrea vrea avocat din oficiu. Cea mai tare harfa a zilei, nici nu stii daca s-o iei in …ras sau sa scuipi peste ea. Auzi, Elena Udrea care taia si spanzura in tara asta, Nuti plescoianca cea fara de frica, al mai relaxat si distins client al Starbucks din San Jose, tocmai ea nu-si permite […] Udrea…

- Platforma civica Romania 3.0, fondata de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, a lansat un apel național catre Parlamentul Romaniei, solicitand respingerea OUG 6/2016 a Guvernului Cioloș, desecretizarea și anularea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu instituțiile din justiție, dar și amnistie pentru…

- Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara.

- Romania U21 - Bosnia U21, preliminariile CE 2019 (marți, ora 19:00, PRO X). Selecționata de fotbal a Romaniei U21 susține, la Ovidiu, un meci foarte important pentru calificarea la Euro 2019 impotriva reprezentativei similare a Bosniei-Herțegovina, liderul grupei.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a lansat vineri o platforma care ar trebui sa fie un spatiu de interactiune pentru oamenii de afaceri si pentru investitorii interesati de parteneriate in Romania, insa la o simpla accesare a acestui site mesajul afisat este „pagina in constructie”.

- Exodul romanilor poate sa aiba, in timp, efectele transferului de cunostinte profesionale. Cu alte cuvinte, ce e rau azi, maine poate sa devina o sansa pentru reprofesionalizare. Revenirea inseamna o investitie pe termen lung, se arata intr-un interviu pentru campania #roMania a cotidianului Gandul.