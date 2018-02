Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Intre 24 și 25 februarie, dimineața, nativii pot fi provocați in contextul unor dialoguri aprinse, la schimburi de cuvinte și controverse. Este indicat sa nu se alimenteze cu nervi și subiectivism divergențele de opinii. Berbecii ar putea fi obligați sa fac dovada competenței sau a abilitații…

- Se apropie vara si fiecare femeie se gandeste deja ca trebuie sa arate superb in noul costum de baie. E timpul sa treci la atac si sa iei cateva masuri, care te vor ajuta sa scapi de cele cateva kilograme care te incomodeaza . Ca sa fii sigura ca eforturile tale pe ultima suta de metri inainte de…

- Azi, 22 februarie este ultima zi de examinare orala in cadrul Bacalaureatului din acest an. In cursul acestei zile se mai face evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala. Prima proba scrisa va avea loc in data de 25 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate in 9…

- Un festival plin de muzica si culoare are loc in aceste zile la statuia sfantului Bahubali din sudul Indiei. Oamenii au varsat lapte si diverse lichide amestecate cu mirodenii peste monumentul de 18 metri inaltime.

- Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele neinduplecate…

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- Adriana Apostol, singurul medic oncopediatru din Constanta, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte sustinute la Spitalul Judetean, ca in cadrul comparimentului de Hemato-oncologie din cadrul unitatii medicale sunt in evidenta 230 de copii. "In prezent, avem 230 de copii, care sunt in evidenta…

- Sunt scutiți lichidatorii judiciari de taxe pentru operațiunile efectuate in cartea funciara? Oficiul de Cadastru Dolj spune ca nu. O instanța judecatoreasca spune ca da. Cum reușește Frigoriferul lui Dinel Staicu sa se intabuleze gratuit, aflați in cele de mai ...

- Socul este bun pentru numeroase afectiuni. El contine saruri, uleiuri esentiale, vitamine, este un bun antioxidant si ajuta in curele de slabire. Inca din Antichitate sunt apreciate calitatile terapeutice ale socului. Socul este folosit atat ca medicament, cat si ca aliment, fiind folosit la prepararea…

- „Nu ai un job, vrei sa te angajezi, sa discuți direct cu administratorii firmelor și sa cunoști firmele care fac angajari sau iți cauți oameni dornici sa munceasca și vrei sa ii intalnești personal? Vino miercuri, 14 februarie, de la ora 10,00 la Targul de joburi organizat de Crucea Rosie Giurgiu la…

- Horoscop Mai mulți m-ați intrebat pe diverse tonuri și in diverse moduri, de-a lungul timpului, de ce a trebuit Ceaușescu sa moara in ziua Sfantului Craciun și daca acest lucru nu poarta ghinion Romaniei, ca parca mergem din rau in mai rau. Cațiva se imbogațesc peste poate, spun domniile voastre și…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) va acorda in 2018 fonduri financiare nerambursabile in cuantum total de 935.000 lei, pentru sustinerea unor proiecte in cadrul Programului de Interes National (PIN) in domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati în intervalul cuprins de la data savârsirii contraventiei si pâna la data comunicarii acesteia, iar amenda se

- Ca sa slabesti repede în jur de 3 kilograme nu e chiar imposibil. Una dintre curele de slabire recomandate de nutritionisti pentru a avea succes într-un astfel de demers este dieta cu fulgi de ovaz si iaurt.

- Angajatii unui lant de supermarketuri din SUA, Whole Foods, se plang ca sunt terorizati de rigorile noului sistem de management al produselor, care ii face sa aiba cosmaruri, iar plansul la locul de munca a devenit o obisnuinta , relateaza Business Insider. Acest nou sistem, numit comanda…

- Microsoft a anuntat ca Windows Defender va putea indeparta si aplicatii care, desi nu intra neaparat la categoria malware, pot constitui un pericol la adresa utilizatorilor. Promovate pe diverse site-uri ca instrumente pentru „optimizarea” performantelor PC-ului, sau alt scop „esential” pentru utilizator,…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a condus astazi, 2 februabrie, de la ora 10.00 ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Satu Mare. Pe ordinea de zi a sedintei s-au discutat urmatoarele puncte: 1.Validarea sau invalidarea propunerilor…

- Dieta cu seminte de in. „Arde” depozitele de grasime din corp Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate intr-o cura de slabire, deoarece conțin substanțe care stimuleaza arderea depozitelor de grasimi din corp. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv…

- Un cadavru a fost pescuit, marți dupa-amiaza, din apele Marii Negre, in zona Pescarie, din Constanța, in apropiere de Mamaia, de catre pompierii constanțeni. Aceștia au stabilit ca este vorba despre cadavrul unei femei de 47 de ani, din Castelu, pe care familia o daduse disparuta cu o zi in urma. Vezi…

- Primarul general interimar al Chisinaului, Silvia Radu, convoaca, pentru ziua de luni, 29 ianuarie 2018, ora 8.30, sedinta operativa a serviciilor municipale, în Sala Rotunda a Primariei. Ordinea de zi a sedintei din 22 ianuarie 2018: 1. Trecerea în revista a Procesului…

- Aceasta va avea loc miercuri, pe ordinea de zi fiind nu mai putin de 40 de puncte. Printre ele se numara aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din Husi in semestrul al II–lea al acestui an scolar. De asemenea, alesi locali vor afla detalii si despre rapoartele Curtii de Conturi…

- Statul la coada sau perioadele lungi de așteptare pana la obținerea unui document de la instituțiile publice sau pana la soluționarea unei cereri sunt situații cu care romanii s-au obișnuit de mult. Pentru a veni insa „in sprijinul cetațenilor“, unele ...

- Un sfat binevenit la momentul potrivit te poate scuti de neplaceri si te poate pune pe drumul tau spre succes. Berbec Respecta-ti banii Da un aer proaspat domeniului tau financiar si lasa o vreme deoparte cheltuielile mari. Luna de Miercuri din Taur te indeamna sa te opresti…

- Familia Bosovici ocupa doua funcții de conducere in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Amandoi conduc doua din structurile cheie ale instituției: ea este director executiv buget – finanțe și el este director executiv direcția juridica. Interesant este ca veniturile anuale…

- Jennifer Aniston sau Angelina Jolie? Un actor de la Hollywood a dezvaluit cine saruta mai bine FOTO Invitat in emisiunea de pe postul american Bravo „Watch What Happens Live With Andy Cohen”, miercuri seara, Gerard Butler, care a jucat in filme alaturi de ambele actrite americane, a fost intrebat…

- Un tata a socat comunitatea din Braila! El si-a agresat fiica adoptiva, in varsta de noua ani, apoi a dat foc gospodariei. Barbatul in varsta de 57 de ani i-a profocat micutei leziuni la nivelul capului. Acesta a fost retinut de autoritatile brailene.

- Grupul bancar britanic HSBC a acceptat sa plateasca 101,5 milioane de dolari pentru a pune capat anchetei demarate de autoritatile SUA, ce vizeaza manipularea pietei valutare, a anuntat vineri Departamentul...

- Vineri, 19 ianuarie a avut loc o noua intalnire intre soferii de autobuze si vatmanii Companiei de Transport Public si politistii Biroului Rutier Iasi. Intalnirea face parte din proiectul "Stresul si violenta verbala, factori de risc in traficul rutier din municipiul Iasi", derulat de catre Asociatia…

- Punctele albe care apar pe fața sunt inestetice și vizibile, chiar și dupa machiaj. Exista, insa, trucuri prin care scapi de ele și care sunt la indemana oricui. Atenție, principala condiție este sa nu le apeși pentru ca exista riscul sa se infecteze.

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Ridichea neagra are beneficii uimitoare pentru sanatate. Iata mai jos cateva dintre acestea, scrie realitatea.net.Calculii renali sunt dizolvați in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina și stoarce sucul.

- De fapt, toate substantele au un potential toxic daca sunt administrate incorect, in doze necorespunzatoare si, de ce nu, in momente nepotrivite. Intoxicatiile pot fi intalnite cu precadere la anumite grupuri de caini si anume la cei tineri deoarece acestia inghit si rod aproape orice si la cei care…

- Persoanele fizice și juridice cu datorii catre ANAF sau catre direcțiile de impozite și taxe de pe langa primarii au cateva modalitați generale prin care pot scapa de poprirea conturilor bancare, daca sunt somate sa plateasca rapid anumite sume de ...

- Valul de caldura record care s-a abatut duminica asupra orasului australian Sydney a provocat moartea a ''mii'' de lilieci, informeaza luni Daily Mail. Un numar insemnat de exemplare de lilieci cunoscuti sub denumirea de ''vulpi zburatoare'' au murit din cauza caldurii in colonia Campbelltown, conform…

- Berbec. Un an bun in care vei renunta la partenerii care te limiteaza si nu iti ofera nimic. 2018 este potrivit pentru investitii financiare si pentru o schimbare de functie. Taur. Sanse foarte mari sa scapi de singuratate. Jupiter te va ajuta sa cunosti o persoana importanta sau sa oficializezi…

- In baza experienței din ultimii ani, in care nu puțini utilizatori ai Facebookului au cazut victime infractorilor, Poliția Romana lanseaza, printr-un comunicat de presa, mai multe sfaturi celor, de altfel nu puțini, care folosesc acest mijloc de comunicare. Oamenii legii pornesc de la un indemn batranesc…

- Pentru a intra in spiritul schimbarii si reinventarii, trebuie inainte de toate sa scapi de lucrurile nefolositoare, daunatoare sau care nu isi mai gasesc locul in viata pe care vrei sa o ai incepand cu noul an – iar ca sa pornim cu dreptul, te provocam sa faci o selectie in trusa de machiaj! Farduri…

- Husele nu mai sunt ce erau odata, trebuie sa recunoaștem ca acestea au devenit mici piese de arta. Atunci cand vedem pe cineva cu telefonul in mana primul lucru pe care il observam este husa, iar daca modelul acesteia este unic atunci avem toate șansele sa uitam sa intrebam pentru ce telefon a fost…

- Cand și cele mai simple placeri, cum ar fi servitul cafelei dimineața, a prajiturii preferate sau chiar a unei cești de ceai iți provoaca durere la nivelul danturii este recomandat sa nu mai aștepți nicio secunda și sa mergi la un consult stomatologic. Sensibilitaea dentara se poate…

- O noua ediție a Cupei Salina la inot a adunat circa 200 de copii la Bazinul de Inot din Turda, care au incercat sa fie cei mai buni pe diverse distanțe, la diverse stiluri și la diverse categorii de varsta. Read More...

- O echipa de geofizicieni europeni a reușit, pentru prima data, sa inregistreze sunetele misterioase produse de Terra. Pamantul produce vibrații de 0,0029 ori pe secunda, ceea ce inseamna ca la fiecare 30 de secunde planeta albastra produce acest sunet. O echipa de cercetatori a descoperit in 1998 ca…

- Un mjloc foarte recomandat pentru detoxifierea organismului este miscarea, exercitiul fizic. Chiar daca iei decizia de a manca natural si bio, toate toxinele care se acumuleaza in corp au nevoie sa fie eliminate.Stresul, chiar daca este de natura psihologica, se dovedeste a fi un factor care ne afecteaza…

- Iata cum sa scapi de sughit. Cele mai trasnite 10 leacuri. Cum sa scapi de sughit: Pride-ti nasul sau bea un pahar cu apa O metoda eficace pentru a scapa de sughit este sa-ti astupi narile cu degetele si sa-ti tii respiratia, in timp ce bei un pahar cu apa. Sau ai putea lua o inghititura…

- Bogdan Stelea a implinit 50 de ani pe 5 decembrie, iar Simona Halep, buna lui prietena, i-a daruit o casca de motociclist. Fostul fotbalist și numarul 1 WTA s-au fotografiat apoi impreuna, iar sarbatoritul a comentat pe marginea surprizei care i s-a facut. Bogdan Stelea a postat fotografia cu Simona…

- Sambata, 9 decembrie, de la ora 11.00, a fost convocata, in sala de conferinte de la stadionul "Farulldquo; din Constanta, Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanta. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Prezentarea Raportului de activitate pentru turul sezonului…

- Marti, 12 decembrie, intre orele 18.00 si 19.30, cunoscutul artist Aurel Moldoveanu va face un popas in turneul sau national de colinde cu un concert la care sunt invitati toti iubitorii de frumos si autentic. ”Leru-i ler”, ”Florile sunt dalbe” si multe alte referene ale acestei perioade deosebite din…

- Poate fi dificil sa te relaxezi la sfârșitul unei zile obositoare de munca. Loiuse Chunn, fondator al unei platforme care te ajuta sa-ți gasești echilibrul în viața de zi cu zi, are câteva sugestii, scrie doctorulzilei.ro Locul de munca din secolul 21 poate fi unul…

- Stresul emotional sever poate provoca o afectiune cardiaca care se manifesta ca un atac de cord, au descoperit cercetatorii. In timpul unui atac, muschiul inimii slabeste atat de mult incat nu isi mai poate exercita functiile.Citeste si: ULTIMA ORA - Liberalii cer declaratie COMUNA a Parlamentului…