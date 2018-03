Stiri pe aceeasi tema

- Durerile de dinți sunt cele mai greu de suportat. Astfel, pana la intalnirea cu medicul stomatolog, durerile pot fi ameliorate cu ajutorul unor remedii simple.In cazul in care intampini dureri de dinți, nu este indicata administrarea medicamentelor fara recomandarea stomatologului.

- Diagnosticarea corecta si la timp a eventualelor probleme neurologice este esentiala si, uneori, este dificila, simptomele fiind comune mai multor tulburari. Despre importanta diagnosticului corect si despre principalele mituri legate de bolile neurologice si, in special, de epilepsie, aflam de la medicul…

- Te doare spatele in mod constant? Ce boli ascunse ai. Atentie mare Durerile de spate pot ascunde conditii medicale si boli grave de care ai putea sa nu fii constienta. Iata care sunt principalele cauze ale durerilor de spate. Lipsa sportului - Durerea de spate este mai comuna la persoanele…

- Durerea de spate este una dintre cele mai întâlnite probleme de sanatate ale zilelor noastre. Durerea de spate poate aparea din cauza unor traumatisme, a unor infecții, tumori sau a poziției nepotrivite. Chiar daca, de cele mai multe ori, durerea de spate are o cauza…

- Deși rareori sunt un real motiv de ingrijorare, durerile menstruale pot interveni cu rutina și pot fi un adevarat chin pentru numeroase femei. Exista o gramada de leacuri babești care te pot scapa, rapid și sigur, de neplacerile menstruației. Printre ele se numara și scorțișoara.

- Durerea de cap este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate pe care medicii și alți profesioniști din domeniul sanatații le trateaza in intreaga lume. Deși mulți oameni descriu toate durerile de cap moderate pana la severe ca fiind “migrene”, exista criterii specifice folosite pentru identificarea…

- Totusi, sunt anumite locuri in care nu ar trebui puse mobilele intrucat pot fi periculoase atat pentru dispozitive cat si pentru propria sanatate. Buzunarul de la spatele pantalonilor Cu siguranta ca este confortabil sa-ti tii mobilul in buzunarul din spate al pantalonilor. Insa o asemenea…

- In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, atunci cand simțim o presiune puternica sau o durere de cap, poate fi dificil sa ne dam seama daca este o suferința obișnuita sau una severa. Diferențierea durerii de cap moderate de o migrena și viceversa este insa foarte importanta, deoarece poate preveni…

- Noul Renault Megane R.S. suna ca un Porsche si merge ca pe sine. Intr-un pachet mai practic ca niciodata, Megane R.S. are acum caroserie cu cinci usi, motor mai mic, dar mai puternic, doua tipuri de cutii de viteze si doua versiuni de sasiu, Sport si Cup. Versiunea Cup este mai extrema, avand diferential…

- O agenta de 22 de ani de la Sectia 4 Politie Rurala Beclean i-a luat permisul unui sofer pentru ca ar fi depasit o coloana de masini pe linie continua, iar dupa cateva minute l-a amendat ca nu are permisul, certificatul de inmatriculare si buletinul asupra sa, desi actele se aflau chiar la omul legii.…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a gazduit miercuri seara cea de-a III-a ediție a evenimentului „Concert Fara Sfarșit”, un proiect lansat in 2015 de prof. Dana Birzu. Practic, „Concert Fara Sfarșit” a reprezentat ultima manifestare din cadrul programului „Zilele Colegiului Național de Arte «George…

- Durerile de genunchi reprezinta o adevarata problema de sanatate cu care tot mai mulți oameni se confrunta in ultima vreme (și pentru care aleg adeseori tratamente naturiste). Acesta este motivul pentru...

- Ne petrecem tot mai mult timp in spatele unui birou: minim opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana. Și deși poate parea mai comod decat daca am avea un job pe teren, acest lucru nu este deloc benefic pentru starea noastra de sanatate. Statul prelungit la birou, intr-o poziție vicioasa, poate conduce…

- Ca prim pas sa se inceapa dezvoltarea energiei regenerabile in Romania este posibilitatea contractele bilaterale si facilitarea accesului la retea, a spus Aurel Arion, CEO Renovatio Trading & Renovatio Asset Management, in cadrul evenimentului ZF POWER SUMMIT 2018. „Randamentul noilor…

- Cazul politistului pedofil de la Brigada de Politie Rutiera a Capitalei provoaca o mica revolutie in modul de evaluare psihologica a politistilor. Practic, un sef din orice structura a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are datoria de a completa un formular de semnalare catre psihologul unitatii.…

- Simona Halep trece prin chinuri groaznice: ”Durerea e acuta și ințepatoare”. Ce este tendinita și cum se trateaza. Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha din pricina acestei afecțiuni. Medicul Tarek Nazer a explicat pentru cei de la ziare.com ce este tendinita, afecțiunea care a obligat-o pe…

- VIROZA debuteaza cu stari de oboseala, stranut, dureri de cap și de gat, urmate de creșterea consistenței mucozitaților nazale și modificari de culoare a pielii, care capata un aspect palid. Debutul gripei este brusc și violent. Febra, 39 - 40 grade, este deseori insoțita de stari de oboseala,…

- Varza are un efect curativ incredibil și este folosita de batrâni pentru vindecarea durerilor de gât. Foile de varza trebuie aplicate în jurul gâtului și reduc durerile aparute în laringite. Specialiștii susțin ca varza sau orice derivat…

- Reprezentanții administrației județene au avut un excedent bugetar, la final de 2017, de aproximativ 170 milioane lei. Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru…

- Aproximativ 10% din populatia cu varsta peste 60-65 de ani a suferit un anevrism. Desi de multe ori asimptomatic, un astfel de episod poate deveni fatal in cazul spargerii vasului de sange, fiindca hemoragia este masiva. Diagnosticarea rapida...

- Un simptom extrem de comun, durerea de cap, este adesea desconsiderat de mulți, chiar daca poate ascunde probleme de sanatate mai grave. Sa vedem de ce te doare capul, cum te tratezi și cand e nevoie de ajutorul medicului. Exista nu mai puțin de 17 tipuri de durere de cap in literatura medicala, dar…

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Senzatie de usturime si de furnicaturi la nivelul gatului? Stim cu totii cat de suparatoare sunt aceste simptome care insotesc durerea de gat. Iar acum, in sezonul rece, avem tot mai multe astfel de episoade. Descopera in articolul nostru ce remedii te ajuta sa le tratezi. Durerea de…

- In timp ce Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara se lauda cu incasari cu peste 167 de milioane de lei mai mari decat in prima luna a anului trecut, Primaria Timișoara a decis sa ”ierte” de datorii aproape 7.000 de rauplatnici care au cumulat un debit de aproaper 100.000 de lei.…

- Apendicita este acea afectiune despre care stii ca e destul de usor de identificat datorita simptomelor destul de evidente. Durerea din partea dreapta a stomacului e cel mai des intalnit simptom al unei apendicite.

- Ubisoft lansa Assassin’s Creed: Origins in octombrie 2017, dupa un an de pauza și alegea sa il protejeze nu doar cu Denuvo, cel mai eficient DRM al momentului, ci și cu VMProtect, care cripta in timp real fișierele lui Denuvo. Practic, era un fel de DRM pentru DRM-ul propriu-zis. Recent,…

- Toata lumea a observat faptul ca, aparatele pentru bucatarie sunt tot mai scumpe iar din aceasta cauza, majoritatea persoanelor cauta alternative. Totusi, un boiler electric nu necesita o investitie foarte mare si chair daca e asa, banii vor fi scosi in cativa ani de la achizitia sa. Insa, ca sa iti…

- Doi romani din 1.000 sufera de spondilita anchilozanta. Printr-un test rapid online, acum oricine poate afla daca ar putea suferi de aceasta afecțiune Diagnosticarea timpurie este extrem de importanta in cazul durerilor de spate de tip inflamator, este principalul mesaj transmis de Liga Romana contra…

- Cea mai cumplita durere este cea de dinți, insa, din fericire, exista un remediul prin care poți ameliora durerea fara a lua medicamente! Cea mai buna opțiune este sa mergi imediat la medic, insa, din pacate, aceste dureri apar pe neașteptate, in orice perioada din zi sau noapte. De asemenea, cea mai…

- Un experiment cum rar se poate vedea a fost aplicat, joi, pe o strada din Timisoara. In cursul diminetii, politia locala a descins in forta si a aplicat amenzi pentru toate masinile parcate pe trotuar. Multi au ramas mirati de aceasta masura, invocand faptul ca pe strada nu exista amenajat nici un loc…

- Jurnalistul Catalin Striblea, realizatorul matinalului de la Digi FM, a explicat de ce eliminarea Declarației 600 nu poate fi facuta, așa cum a anunțat ieri liderul PSD Liviu Dragnea, decat daca va fi schimbat intreg Codul Fiscal, pe care PSD l-a schimbat deja la finalul anului trecut.„Domnul…

- Iarna este anotimpul cel mai dificil din punct de vedere al problemelor de sanatate. Mai ales ca temperaturile pot oscila de la unele specifice inceputului de primavara, la cele de ingheț, chiar și de la o zi la alta. In aceste condiții, complicațiile nu intarzie sa apara. Iata care sunt cele mai frecvente…

- Uleiul de arbore de ceai este un ulei cu proprietati miraculoase. Este o esenta obținuta din arborele de ceai australian Melaleuca alternifolia, obținuta prin distilarea frunzelor, asa cum informeaza fiisanatos.info.

- In curtea unui gospodar din satul Trestia, comuna Dumitrești, exista un pom fructifer de care nu se știe prea multe și pentru mulți poamele sale par interzise. Fructele ciudate, consistența lor, culoarea, totul duce spre gandul ca acele fructe nu sunt comestibile. Ei bine, ele sunt „moșmoane“,…

- "Acest act normativ, adoptat fara consultarea partenerilor sindicali, conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obtinut in anul 2017, sau care estimeaza ca vor obtine in anul 2018, alte venituri decat cele consemnate in contractul individual de munca, iar acestea sunt mai…

- La oamenii care folosesc zilnic tastatura și mouse-ul, cea mai intalnita afecțiune este sindromul tunelului carpian. Sindromul tunelului carpian este o afectiune a incheieturii mainii, a carei cauza este, in cele mai multe situatii, folosirea inadecvata a tastaturii si mouse-ului calculatorului.…

- Mobilitatea cu scop educațional, adica mobilitatea transnaționala in scopul dobandirii de noi competențe, constituie unul din mijloacele fundamentale prin care tinerii iși sporesc șansele pe piața muncii și iși promoveaza dezvoltarea personala. Studiile confirma faptul ca mobilitatea cu scop educațional…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, miercuri, un curs de 4,6573 lei/euro, in scadere ușoara fața de maximul isoric atins marți, pe fondul crizei politice de la București. Marți, banca centrală a anunțat un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în creştere cu 3,43 bani, moneda…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale a PNL Iasi, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca anuntul facut de premierul Mihai Tudose, potrivit caruia autostrada spre Transilvania va avea traseul Iasi - Bacau - Onesti - Valea Oituzului - Brasov, reprezinta "dovada politica…

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- In situația in care moare un salariat sau un membru de familie al acestuia, legislația pensiilor obliga angajatorul, pana in decembrie 2017, sa acorde un ajutor de deces. Totuși, aceasta regula a disparut, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, din moment ce angajatorul nu mai datoreaza, in…

- Fostul soț al Ilenei Ciuculete și blonda Vivi și-au petrecut finalul de an departe de Romania și de amintiri care le-ar fi putut strica distracția. Cei doi s-au imbarcat pe un vas de croaziera, au facut revelionul in Emiratele Arabe, iar acum au ajuns in India, unde s-au casatorit …in rit indian. Practic,…

- Senzatie de greata, stare de moleseala, dureri de cap, somnolenta si stare de rau generala sunt doar cateva dintre simptomele cu care cei mai multi dintre noi se pot trezi marti dimineata, dupa petrecerea de REVELION. Acestea sunt efectele unui consum excesiv de alcool, avertizeaza medicii nutritionisti.…

- Dupa traditie, bradul de Craciun inseamna fericire, bucurie, sarbatori si cadouri. Insa, daca ne gandim la sanatate, din pacate, atat brazii artificiali, cat si cei naturali sunt daunatori, putand afecta organismul, potrivit SfatulMedicului.ro. Bradul natural prezinta pe crengile sale microorganisme,…