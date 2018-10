Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a devenit, din nou, mamica. Senatoarea PNL a nascut luni seara, 8 octombrie. Are un baiețel pe care il cheama Amon. Conform surselor DC News, baiețelul are peste 3 kilograme, este sanatos și este al doilea baiat de care familia Gorghiu - Isar este foarte fericita. Acum…

- Organismul unui adult obișnuit are nevoie de 2.500-3.000 de calorii pentru a se menține sanatos și bine hranit. Orice dieta care implica un raport zilnic sub acest nivel duce la arderea rezervelor de grasimi și la scaderea in greutate.

- Inca din cele mai vechi povesti s-a cautat un leac al tineretii vesnice. Cu siguranta el nu a fost gasit, insa cercetatorii au reusit sa raspunda intr-o anumita masura la motivul pentru care exista oameni care arata mult mai tineri...

- Schimbarile digestive sunt atat de impresionante, incat poți ajunge sa te bucuri din nou de un tranzit normal! Cu acest regim metabolic poți ajunge sa pierzi intre 7 și 20 de kilograme, in greutate.

- Daca esti in cautarea unui cadou special pentru cei dragi si vrei sa faci o surpriza remarcabila, poti apela cu incredere la o florarie online din Bucuresti. Nu numai ca vei economisi timpul alocat cautarii, dar vei avea la dispozitie o gama larga de modele de buchete si aranjamente florale, care mai…

- Carmen Bruma le-a facut cateva recomandari celor care vor sa scape de inestetica celulita. Multe femei se confrunta cu celulita și fac eforturi mari pentru a scapa de ea. Vedeta de televiziune Carmen Bruma, o adepta a stilului de viața cat mai sanatos , a luat in discuție acest subiect pe blogul ei.…

- Toate femeile viseaza la corpul perfect – un corp suplu, fara celulita , o piele tonifiata, ferma. Insa secretul unui astfel de corp nu este unul complicat, din contra, ține de doar 3 factori – stil de viața sanatos, alimentație echilibrata și o crema anticelulitica eficienta. Daca vei aplica aceste…

- Trebuie sa participi la un eveniment și vrei sa arați bine in rochia de seara pe care ai ales-o? Poți apela la o dieta de urgența, care se ține doar 24 de ore. Aceasta dieta face miracole, deoarece in doar o zi poți scapa rapid de burta.