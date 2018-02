Scapa de bisturiu apeland la liftingul facial cu fire bioresorbabile Tendinta actuala in estetica este efectuarea tratamentelor de lifting facial cat mai putin invaziv, fara a utiliza anestezie generala si bisturiu! O alternativa la chirurgie, mai sigura pentru pacient, este liftingul cu fire bioresorbabile.



Tratamentul presupune introducerea la nivelul pielii de pe fata sau corp a unor fire asemanatoare celor folosite in chirurgie. Acestea sunt biodegradabile si se vor resorbi complet in timp insa vor determina o crestere a tonusului pielii cu efect vizibil de intinerire. Pe langa rezultatele spectaculoase de lifting facial nechirurgical, pielea devine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum faci sa iți menții pielea mereu tanara și sa ții departe ridurile? Atunci cand mananci ce trebuie, este de ajuns sa consumi, in mod regulat, o salata miraculoasa plina de nutrienții de care are nevoie pielea.

- Cel mai tare aparat in materie de remodelare corporala a poposit acum si la Arad! Cunoscutul salon Wonderful Wellness & Beauty, de pe strada Vasile Milea nr. 17, a achizitionat de curand aparatul Venus Legacy, considerat cel mai tare aparat in lupta cu imbatranirea pielii, cu ridurile si celulita. Aparatul…

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- La Spitalul Judetean Galati pacientii cu cancer hepatic pot beneficia de acum de un tratament inovator, neinvaziv. Noua procedura se foloseste cu succes in strainatate, iar la noi in tara se mai realizeaza doar la Bucuresti si Iasi. Tratamentul este acum accesibil galatenilor printr-un proiect din fonduri…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea Nicolești, județul Ialomița, traiește in chinuri groaznice. Constantin Sarașanu aa suferit un accident teribil, in 2012. O camioneta l-a izbit in plin, iar in urma impactului, barbatul a ramas paralizat. Tratamentul lui costa 4.000 de lei pe luna, iar aparatul…

- Cu o alimentatie corespunzatoare si o consumare atenta a dulciurilor, cariile nu au cum sa apara. Durerile pe care dintele gaurit si innegrit le provoaca sunt insuportabile, fapt pentru care iti spunem cum tratezi cariile in mod natural.Trebuie sa stii ca atunci cand te doare un dinte, durerea nu este…

- Se face distincția dintre o tuse seaca daca nu este însoțita de mucus sau flegma și o tuse productiva daca apare sputa. În caz de tuse seaca, trebuie sa folosiți remedii care sa ușureze formarea flegmei pentru a fi eliminata.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Daca simți ca ești urmarit de ghinion la tot pasul și iți e teama ca rivalii tai ar putea sa te loveasca oricand, atunci rostește cea mai puternica rugaciune pentru a te feri de nedreptate, rautați și dușmani!

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie 2017 o tanara din Dolj sub rotile trenului, in statia Dristor. Femeia a fost arestata pentru omor si tentativa de omor si este internata la Spitalul Penitenciarului Jilava, desi a solicitat sa fie pusa in libertate.

- Toate reactiile chimice si fizice ale organismului apar ca un raspuns al acestuia la sentimentele de frica pentru a face fata unui pericol iminent, de viata si de moarte. In cazul atacurilor de panica, organismul nostru supraevalueaza evenimentul prezumtiv periculos si transmite semnale exagerate…

- Simona Halep face orice sa revina cat mai repede pe teren. A inceput chiar Terapia Vampir pentru a-si trata durerile. Este cea mai moderna solutie de regenerare a organismului prin propriile forte. Metoda presupune recoltarea si concentrarea factorilor de crestere din sange si reintroducerea…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Interdicția de intrare în Ucraina, impusa pentru trei ani, a motivat un cetațean moldovean sa-și încerce norocul la frontiera, prin ocolirea punctului de trecere Palanca sa ajunga ilegal în țara vecina. Barbatul de 52 de ani a fost depistat în zona de responsabilitate a Sectorului…

- Negii sunt o problema reala pentru foarte mulți oameni. Foarte neplacuți in infațișare, pot interveni și cu activitațile zilnice, facand și cele mai banale lucruri foarte greu de dus la capat.

- Ti-au aparut fire de par alb pe cap? Nicio problema. Specialistii ne propun un tratament revolutionar. Cum scapi de firele de par alb nedorite? Iti spunem noi reteta perfecta care isi va produce efectele extrem de repede.Nu vrei ca firele albe sa iti tradeze varsta, insa preferi variantele…

- Spalarea excesiva Exista persoane care se spala pe fața de mai multe ori pe zi, dar acest obicei duce la deshidratarea și uscarea tegumentului, și la accelerarea procesului de imbatranire. In plus, spalatul excesiv poate avea și alte efecte secundare; este posibil ca pielea sa produca mai mult sebum,…

- Daca veți amesteca o jumatate de cana de sare cu o jumatate de cana de bicarbonat de sodiu și le amestecați cu apa calda, iar mai apoi veți turna pe scurgerea chiuvetei, atunci veți vedea ca in cateva minute aceasta substanța va reacționa și veți avea o scurgere curațata total de orice impuritate.…

- Ai probleme cu mucegaiul, iar solutiile pe care le gasesti in magazine nu dau roade? Incearca aceasta metoda naturala pe care o faci chiar la tine acasa din produse naturale. Ai nevoie de: -100 de ml de oțet de mere -100 de ml de apa -10 ml de apa oxigenata -Zeama de la o lamaie -2 linguri de bicarbonat…

- Deși pare o gluma, exista persoane care sunt alergice la frig, iar simptomele acestei afecțiuni debuteaza imediat cum pielea a fost expusa la temperaturi scazute. Atunci când pielea este expusa la temperaturi scazute atât ale aerului cât și ale apei încep sa…

- Iata de ce este necesar sa fie folosita crema de protecție solara și in timpul iernii: Previne imbatranirea In sezonul rece, tegumenul se usuca și devine aspru, dar prin aplicarea cremei potrivite poți evita acest lucru. Pe langa faptul ca hidrateaza pielea, produsul are și proprietați antiimbatranire.…

- Daca și parul tau este la fel, iata care sunt principalele cauze: Probleme de sanatate Parul nesanatos poate fi un semn al unei probleme de sanatate. Studiile au aratat ca persoanele care sufera de anumite tulburari de alimentație, precum și hipotiroidism tind sa aiba podoaba capilara uscata…

- Dr. Quinn: 5 trucuri la care puteți apela pentru a șterge instantaneu cațiva ani de pe chip Imbatrinirea este inevitabila, dar asta nu inseamna ca trebuie sa abandonam lupta. Nu, trebuie sa folosim tot arsenalul de care dispunem pentru încetinirea acestui proces. Trebuie sa mâncam…

- Putina lume stie ca descarcarea de sarcina arheologica te elibereaza de o problema. Fiindca sunt rare cazurile cand dai peste un sit arheologic, sustin specialistii valceni. Procedura in sine e un lucru bun in primul rand pentru proprietar.

- Dormi cu fața in perna Ai obiceiul de a dormi pe burta și cu fața in perna? Ar trebui sa renunți la el. Dormitul cu fața in perna provoaca umflarea feței și a ochilor – sunt cauzate de gravitația tragerii lichidului in fața. acesta este motivul pentru care colagenul iși pierde din putere și pielea…

- Nici o femeie nu scapa de vergeturi. Fie ca acestea apar dupa naștere sau din cauza pierderii sau creșterii in greutate intr-un timp foarte scurt, vergeturile fa parte din viața fiecarei femei. Ele nu sunt neaparat un defect pentru ca arata faptul ca ceva s-a schimbat in corpul tau. De cele…

- Dermatologii recomanda o masca naturala pe baza de albus de ou care promite reintinerirea pielii cu pana la 10 ani. Tratamentul tonifica pielea, inchide porii, trateaza si previne acneea si echilibreaza nivelul de sebum.

- Baile cu sare sunt considerate a fi un remediu tradițional ce ofera organismului reale beneficii datorita conținutului de minerale ridicat. Chiar daca aceasta terapie cu sare se face de regula in salina, poți sa te bucuri de beneficiile sale și la tine acasa. Recomandat ar fi sa apelezi la…

- Razele nocive ale soarelui, o demachiere necorespunzatoare, produsele de ingrijire nepotrivite etc – toate acestea constituie factori care pot contribui la imbatranirea prematura a tenului. Iata insa cum poți sa eviți acest lucru, cu ajutor de la specialiști. Citește și: 10 pași pentru un ten sanatos…

- De ce este bine sa incluzi vitamina E in rutina ta de ingrijire? Iata cum sa fii mai frumoasa cu ajutorul vitaminei E! Vitamina E este conținuta de numeroase fructe și cereale, printre care și germenii de grau, multe uleiuri vegetale și legume cu frunze verzi. Iata care sunt avantajele folosirii vitaminei…

- In zilele in care temperaturile scad sub 0 grade, cu ninsori si vant, pielea are nevoie de o ingrijire deosebit de atenta. Dupa expunerea prelungita la frig, pielea devine aspra si dura, incepe sa se cojeasca, iar deseori apar mici crapaturi care arata foarte...

- In ciuda faptului ca este extrem de neatractiva, ciuperca unghiei reprezinta o problema serioasa de sanatate. In acest caz, cele mai comune tratamente includ antibiotice, dar aceste medicamente sintetice pot...

- Pielea este cel mai extins organ al corpului, astfel ca este si cea mai expusa la diversi factori care pot determina aparitia unor afectiuni. Una dintre problemele cele mai comune care apar la acest nivel este tenul uleios, sau gras cum il mai numim. Chiar daca aceasta problema pare una minora, fiind…

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…

- Cu cat este mai putin praf in casa, cu atat mediul este mai placut si se respira mai bine. Iata cateva metoda incredibile prin care poti scapa de el. Servetele umede pentru copii – Sunt excelente pentru indepartarea prafului, frimiturilor si petelor de pe tastatura. Balsam de rufe – Amesteca o parte…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Țara noastra este la acest moment singura din zona Europei Centrele și de Est in care se efectueaza astfel de intervenții printr-o tehnica noua la nivel mondial, bazata pe efectul termic al undelor de radiofrecvența. Pacienții care sufera de tumori aparute la nivelul coloanei vertebrale vor putea…

- Iubim bananele pentru calitațile lor nutritive și pentru conținutul ridicat de potasiu, mai puțin enervantele albe, care se desprind atunci cand le decojim. Totusi, ele au un rol bine definit, spun specialiștii. Nicholas D. Gillitt, vice președinte și doctor in cercetare in nutritie la „Dole Nutrition…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile în care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot în Consiliu, în legatura cu temerile privind statul de drept în Polonia,…

- Comisia Europeana va avea miercuri o dezbatere referitoare la recentele reforme privind justitia din Polonia, care au fost contestate pentru faptul ca limiteaza independenta judecatorilor. La finalul dezbaterii, executivul comunitar va decide daca va lansa procedura de activare a articolului 7 al…

- Legea 303/2004, prima din calupul legilor justiției, a trecut de Camera Deputaților și merge la Senat. Aici, senatorul Șerban Nicolae a venit cu o serie de amendamente, fața de varianta din camera inferioara. Principalele modificari apar la raspunderea penala și pecuniara a magistraților și se introduce…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa. Au fost inregistrate 163 de voturi…

- Vrei sa afli mai multe? Iata de ce ar trebui sa incepi sa iți periezi (uscat) pielea: Elimina celulele moarte Perierea uscata are efect exfoliant asupra pielii, eliminand celulele moarte. Daca o faci in mod regulat, pielea va arata mult mai bine și va absorbi mai ușor substanțele nutritive…

- O fetița de 11 ani care suferea de o malformație a vaselor de sange de la nivelul feței a fost salvata de medicii timișoreni, care au reușit recent, printr-o a doua intervenție, rezolvarea completa a cazului. La sfarșitul lunii septembrie, copila a ajuns de urgența in mainile doctorilor cu o hemoragie…

- Timișorenii pot participa la slujbe de pomenire la Catedrala Mitropolitana, lacaș de cult ctitorit de Regele Mihai I, care s-a stins din viața marți, la varsta de 96 de ani. Preoții au aprins o candela in memoria regelui, imediat dupa ce au aflat ca fostul monarh a trecut in neființa. Incepand de marți…

- Te intereseaza cateva proceduri estetice și tratamente noninvazive care iți pot prelungi tinerețea? Efectele imbatranirii sunt inevitabile, dar grija pentru prevenirea aparitiei lor poate prelungi tinerețea pielii. Dr. Florina Dospinescu, medic stomatolog, specialist estetica faciala, iți ofera cateva…

- Conf. dr. Florin Radu Popa, seful Clinicii de Chirurgie vasculara, Spitalul Sf. Spiridon Iasi: „Tromboflebita profunda sau tromboza venoasa profunda ((nota redactiei - TVP) inseamna obligatoriu tratament cu anticoagulante pentru minim 3 luni. Dar, de la caz la caz, acest tratament poate dura si mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6431 lei/euro, in scadere cu 0,23% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a atins nivelul de 4,6536 lei. Leul s-a apreciat luni, in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte…