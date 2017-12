Scapă de aceste lucruri până la sfârşitul anului dacă vrei să ai noroc în 2018 Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate acele farfurii, castroane etc pe care le-ai primit in dar de ziua ta sau la nunta. Asadar, sorteaza-le in doua categorii: in prima pune-le pe cele care vrei sa le folosesti si in cealalta pe cele de care vrei sa scapi (le poti oferi cadou sau sa incerci sa le vinzi). Lucrurile pe care voia sa le donezi Indiferent ca este vorba despre haine, carti, jucarii sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Vreme aproape de primavara in aceste zile! Și, ce credeți? Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade…

- In fiecare an, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Stefan, primul diacon si martir al Bisericii. Rugaciunile catre acesta sunt multe, iar ele te ajuta sa atragi lucrurile bune in viata ta si te scapa de pacate. In plus, unii dintre preoti au marturisit…

- Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto la masina, spune Cristian Muntean, presedintele Asociației Societaților de Service Auto Independente (ASSAI), potrivit economica.net. “Noua taxa auto se va…

- Intr-un bloc cu 5 scari, din zona Baneasa, doi tineri care locuiesc cu chirie intr-un apartament ne terorizeaza, pur și simplu, cu muzica data la maxim, zi și noapte. Am sesizat poliția, i-a amendat de mai multe ori, dar degeaba. Proprietarul apartamentului vrea sa le anuleze contractul de inchiriere,…

- ”Intotdeauna poți sa spui ca nu ești mulțumit de ce ai facut. Sigur, am și regrete, am și reproșuri, sunt situații cu care ne-am confruntat in acest an, ca instituție, și eu ca procuror șef, inedite pentru DNA. Au fost cateva persoane din DNA care am constatat ca nu aveau ce sa caute in DNA. Sigur,…

- Acesta este super-alimentul care te scapa de multe probleme de sanatate. Ghimbirul și-a caștigat numele de super aliment datorita proprietaților sale datorita carora cu el se poate trata diverse afecțiuni.Un condiment ce nu ar trebui sa iți lipseasca niciodata din casa ta. Fie ca il folosești…

- Cateva semne zodiacale vor avea parte de o luna minunata. Iata despre cine este vorba: Sagetator In luna decembrie Sagetatorii au sansa sa intreprinda ceea ce isi doresc de mult timp. Pesti La sfarsitul anului vor avea parte de un salt profesional. A sosit momentul sa…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la sediul MAI, ca lucrurile sunt scapate de sub control, facand trimitere la polițistul de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava, care a fost atacat cu o sabie, marți dimineața, in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți.Razboi…

- Este un lucru general stiut faptul ca bebelusii sunt extrem de mofturosi atunci cand vine vorba de alimentatie. Si cel mai important lucru pentru dezvoltarea lor, cand sunt mici, este tocmai alimentatia. Asadar, cum poti sa-l scapi de mofturi si sa-l hranesti sanatos, fara a-i tolera pretentiile, dar…

- Boala metabolismului consta in imposibilitatea organismului de a discompune trimetilamina, o substanta care se gaseste in carne si oua. Acest fapt i-a determinat schimbarea mirosului corporal intr-unul puternic de peste. Indiferent cat de des s-ar spala, Cassie nu poate scapa de mirosul intepator…

- Presedintele Klaus Iohannis a rostit, in sfarsit, expresia ce parea la incepurile democratiei magica: „numai impreuna” . Sa intelegem ca acest „impreuna” ii cuprinde si pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu? Iata intreaga fraza: „Numai impreuna, implicati si determinati, vom reusi sa construim…

- Cand vrei sa slabesti, nu trebuie neaparat sa elimini din dieta anumite alimentele, ci sa adaugi unele care au rolul de a elimina grasimea din organism. In cele ce urmeaza afla ce alimente sunt un aliat de nadejde impotriva kilogramelor in plus.

- SobolanIn acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine.Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca,…

- BERBEC: Va asteapta calatorii si discutii de suflet. TAUR: Faceti cadouri celor din jur. GEMENI: In aceasta perioada aveti preocupari spirituale RAC: Va ocupati de relatiile cu cei apropiati. LEU: Va puneti ideile in practica FECIOARA: Pregatiti casa de sarbatori.…

- Una dintre strategiile care ajuta la ținerea sub control a stresului este alimentația. Afla ce alimente trebuie sa manânci și ce trebuie sa faci pentru a scadea tensiunea arteriala și pentru a scapa de stres.

- Atunci cand iubirea inceteaza sa se mai manifeste, atunci cand aceasta scade in intensitate, dispare sau nu este impartașita, sentimentele celui care este ranit se transforma in altceva. "Fie ca vorbim despre ura, fie ca vorbim despre furie ori tristețe, iubirea neimpartașita da naștere unui…

- Masa de Craciun conține, in speța, foarte multe feluri de carne. Intrucat in ultima vreme nu exista mezeluri in care sa nu existe aditivi alimentari, aditivii cancerigeni s-au extins și in grasimile care sunt folosite la diferite rețete așa-zise tradiționale. Intr-un interviu ddat pentru ziarul…

- Procesul de refacere este insa impiedicat de multe persoane fara sa-si dea seama. Si asta, deoarece aduc in dormitor obiecte cancerigene ce afecteaza organizmul. Daca si tu ai aceste lucruri in dormitor, scapa imediat de ele. Odorizante pentru camera In fiecare casa, aproape, exista cel putin…

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…

- Daca vrei sa ai o situeta de invidiat, trebuie sa ai mare grija la alimentația ta. Nu trebuie sa te infometezi, ci trebuie sa ții cont de cateva mici reguli. O idee buna ar fi sa introduci in alimentația ta semințele de chia, care sunt cele mai sanatoase semințe pe care le poți consuma. Acest tip de…

- Suntem adesea acaparați de job, de treburile casnice, amanam o plecare din motivul ca nu avem suficienți bani, ca nu putem lipsi de la serviciu, ca exista alte prioritați precum achiziția de mobila noua și lista poate continua. Este bine sa ținem cu tot dinadinsul sa indeplinim dorințele și placerile…

- BERBEC Lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori sau cum ar trebui pentru tine pe plan sentimental. Saptamana aceasta va fi tensionata in raport cu partenerul tau de viata sau cu intreaga familie dupa caz. Sunt nemultumiri care s-au strans si carora nu le dati drumul, insa odata ce veti comunica…

- A mai ramas DOAR o saptamana pana la mult asteptata campanie Black Friday, care va avea loc, oficial, pe data de 17 noiembrie. La fel ca in fiecare an si de data aceasta numerosi retaileri online anunta reduceri masive pentru Vinerea Neagra, iar cei mai multi dintre acestia au demarat deja campania…

- Cat timp folosesti WhatsApp, nu poti scapa de aceasta problema. Chiar daca iti ascunzi ultima logare sau functia de confirmare de citire a mesajului, nu poti scapa de statusul online. Acesta apare in momentul in care tu esti conectat si folosesti aplicatia. Un inginer in software, Rob Heaton,…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca pana pe data de 31.12.2017, se vor petrece lucrari de pozare a canalizarii menajer-fecaloide, astfel va fi suspendat traficul rutier pe urmatoarele strazi:

- Acum durerea de gat sau cea provocata de inflamarea amigdalelor poate deveni o amintire pentru tine cu ajutorul unui simplu condiment. Semintele de chimen, caci despre ele este vorba, fac minuni pentru inclusiv pentru femeile insarcinate, te vor ajuta sa ai un somn linistit, deoarece au un…

- Vremea s-a inrautațit, temperaturile au scazut și numarul cazurilor de infecții respiratorii a depașit 80.000 . Imunitatea in sezonul rece se construiește cu stilul de viața. Alimentația, odihna, modul in care ne raportam la stres sunt un puzzle pentru o imunitate buna sau proasta. Alimentele bogate…

- HOROSCOP DE WEEKEND 21-22 octombrie 2017: BERBEC Chiar daca ai primit propuneri pentru activitați pe care sa le faci in acest weekend, din pacate nu vei putea da curs niciuneia. Treburile gospodarești pe care le-ai tot amanat iți vor ocupa aceste zile. HOROSCOP DE WEEKEND 21-22 octombrie 2017:…

- Cel care determina care este cea mai buna masca pentru tine este tipul de ten pe care-l ai, și anume: Pentru ten mixt Dupa cum numele o arata, tenul mixt este o combinație intre piele uscata și grasa. Așadar, daca ai acest tip de tegument, ar trebui sa optezi pentru maștile faciale…

- De joi vom asista la inceputul unui val de eliberari in masa, din inchisori. Anuntul a fost facut de Ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a declarat ca intra in vigoare legea care ii scoate mai repede din penitenciare pe cei care isi ispasesc pedeapsa in conditii necorespunzatoare, indiferent…

- Se spune ca prima impresie intotdeauna este greșita, insa este vitala pentru a putea fi vorba despre o a doua intalnire. Astfel ca este recomandat sa acorzi o atenție sporita alimentației la prima intalnire, scrie realitatea.net.

- Iata cateva sfaturi care te ajuta sa urmezi o dieta intr-un mod sanatos: Convinge-te ca este important sa o faci Ai putea crede ca nu este nevoie de dieta, dar vrei sa scapi de cele trei kilograme. Vei reuși sa iți atingi obiectivul doar daca ești 100% convinsa – aceasta este una dintre…

- Sciencealert a realizat un video prin care ne arata ce efecte are asupra creierului, și intregului nostru corp, folosirea dispozitivelor electronice, inainte de a adormi. Poate ca dupa vizualizare, vei vrea sa ții smartphone-urile mai departe de dormitor. Daca apare ASTA pe telefonul tau anunta…

- Majoritatea alimentelor pot fi ținute în frigider și congelator o perioada nedeterminata, dar gustul și calitatea lor vor fi afectate. Iata de ce trebuie sa ții cont! Dieteticianului și nutriționistului dr. Sunali Sharma din India considera ca o carne nefiarta, depozitata într-un…

- Horoscop 11 octombrie 2017. Berbecii trec prin stari intense – acum sunt nervoși, acum sunt bucuroși. Va fi o zi obositoare Horoscop 11 octombrie 2017 – Berbec Treci prin stari intense, de la nervozitate la incantare, de la un moment la altul și asta te poate obosi, daca nu vei admite ca e nevoie de…

- Vrei sa-ți infrumusețezi casa rapid, fara costuri exagerate? Uite cinci idei pentru casa ta, pe care le poți pune in practica in doua zile, adica cat dureaza un week-end. Planul funcționeaza perfect daca vei aloca cateva ore, pe parcursul saptamanii pentru mici cumparaturi. Costurile sunt mai mult decat…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sâmbata, 7 octombrie 2017. Berbec Atitudinea calma si relaxata pe care o abordezi în fata unei noi provocari este perfecta, pentru ca nu intri în panica daca lucrurile capata un ritm ciudat. Le tratezi pe toate rational,…

- Noul showroom inaugurat in Lotus Center Oradea, cu o suprafața totala de 50 mp, este axat pe prezentarea noilor colecții ale designerilor italieni pe segmentul de gresie și ceramica, dar și pe colecțiile din anul precedent, prezentate și vandute la prețuri mult reduse, in sistem outlet.…

- Mai sunt doua luni pâna la Craciun si daca cei mai multi prefera sa petreaca sarbatorile în familie, alaturi de prieteni, 3 dintre zodii vor fi singure. Neintelegeriile, geloziile, reprosurile, toate sunt tratate în urmatoarea perioada, iar pâna la sfârsitul anului…

- Polaris a ridicat joi, 5 octombrie, deșeurile din cartierul Plopilor din Targu Jiu, unde serviciul fusese sistat pe 1 octombrie, din cauza facturilor restante. "Un alt cartier este curat, serviciul de salubrizare fiind reluat de astazi. Este vo...

- Cine este femeia din zodia Taur? Semnul ei este condus de planeta Venus, deci este profund legata de natura si are o apreciere puternica pentru frumusetea tuturor lucrurilor, scrie eva.ro. Indiferent de lucrul pe care si-l doreste, cu toate ca inca nu il poseda, ea il vede usor de obtinut.…

- Lucrurile interzise ne atrag. Asta se intampla si in cazul sindromului foamea nocturna. Stii sentimentul ala cand vrei sa dormi, dar frigiderul te cheama la el? Citim peste tot ca nu e bine sa mergem la culcare cu stomacul plin. Corpul are nevoie de pauza pe timp de noapte, iar digestia nu trebuie sa…

- Atmosfera generala In luna octombrie ne suflecam mainile si ne asumam angajamentele. Facem multe dintre lucrurile pe care ni le-am propus, se aseaza multe in viata noastra, sa fim atenti la sincronicitati pentru ca ne vor da raspunsuri clare legat de ce avem de facut si ne vor aduce oameni…

- Salile de aparate au devenit din ce in ce mai prezente in peisajul urban. Fie ca sunt plasate in centrele comerciale, la parterul blocurilor sau in hoteluri, majoritatea oraselor din Romania gazduiesc un business de acest fel. Pentru a afla principalele costuri pe care un antreprenor din acest domeniu…

- Nu toate alimentele trebuie pastrate la rece inainte de a fi gatite. Mai mult, unele dintre acestea se pot deteriora cand sunt tinute in conditii reci. Printre alimentele care nu trebuie pastrate in frigider se numara cartofii, rosiile si usturoiul.

- Ca mai toate primariile, și cea a unei comune timișene beneficiaza de prevederile legii prin care angajații ei primesc salarii marite. Pana aici, la fel ca in alte locuri. Consiliul local a aprobat noile lefuri, care au ca plaja de marime diferite niveluri cuprinse intre minimul și maximul permis la…