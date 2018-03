Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (49 de ani) isi poate lua adio de la visul de a deveni campion al Greciei. PAOK Salonic, echipa pregatita de antrenorul roman, a fost sancționata aspru de Comisia de Disciplina, dupa evenimentele de la derby-ul cu AEK Atena.

- Comisia de Etica si Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis in ultima sedinta sanctionarea clubului Suporter Spirit Club Farul Constanta cu avertisment si o penalitate sportiva de 1.500 de lei, a informat echipa de pe litoral.Potrivit acesteia, sanctiunile au fost dispuse ca urmare…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat, miercuri, pe mijlocasul Mihai Pintilii (FCSB) pentru doua jocuri si l-a amendat cu suma de 6.800 de lei, in urma cartonasului rosu primit la meciul cu CFR Cluj. Totodata, fotbalistul a primit o amenda de 6.800 de lei.…

- Cristina Neagu (29 de ani) a fost sancționata de Comisia de Disciplina a FRH cu suma de 500 de lei, dupa injuriile aduse arbitrilor in timpul partidei pierdute de CSM București, scor 21-23, contra Craiovei (vezi detalii AICI). Cristina Neagu a avut probabil cea mai slaba prestație din acest sezon in…

- In scopul sporirii protecției sociale a veteranilor de razboi, Guvernul a aprobat astazi instituirea Consiliului național pentru problemele veteranilor de razboi, componența și Regulamentul de activitate al acestuia.

- Ieri a fost “un pic de agitatie” la stadionul “Flacara”, din Moreni, acolo unde, vineri, de la orele 15,00, vine Petrolul – liderul seriei a III-a din Liga a III-a. Chiar daca echipa antrenata de Gabi Paraschiv a avut ieri meci in deplasare, la Aninoasa, la stadionul din Moreni a fost “desfasurare de…

- Componentii echipei nationale i-au adus un ultim omagiu lui Nicolae Tilihoi, care a murit duminica, la 61 de ani. La meciul amical cu Suedia de la Craiova, de marti, se va tine un moment de reculegere in memoria fostului component al "Craiovei Maxima", iar jucatorii echipei nationale vor evolua cu…

- Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal au decis sa amane disputarea meciurilor Pandurii Tg. Jiu - CS Balotesti si Sportul Snagov-Dacia Unirea Braila, ambele din Liga a II-a. Au fost reprogramate si toate meciurile din...

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis ca gruparea Paris Saint-Germain sa fie amendata cu 43.000 de euro si sanctionata cu inchiderea unei parti a stadionului sau la urmatorul meci de acasa din cupele europene, ca urmare a neregulilor si incidentelor de la partida cu Real Madrid,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF si a primit o penalitate sportiva de 6800 de lei, dupa ce a fost trimis in tribuna la meciul cu CSM Poli Iasi, din Liga I. Petrescu a ispasit prima etapa de suspendare la meciul cu FCSB, de…

- Comisia de etica și arbitraj din TVR a declanșat procedurile in vederea analizarii emisiunii lui Ionut Cristache in care a fost difuzat interviul cu Sebastian Ghița, informeaza Mircea Morariu pe contributors.ro.„Cu puțina vreme in urma, adica inainte de ora 10 a dimineții, mi-a fost adusa…

- Comisia de Disciplina din Federația Turca de Fotbal l-a sancționat pe Marius Șumudica, dupa scandalul pe care l-a provocat la meciul caștigat de Kayserispor cu Karabukspor, scor 3-2. Turcii l-au suspendat pe Șumudica pentru meciul cu Konyaspor, de duminica, și l-au amendat cu 15.000 de lire turcești…

- Clubul FCSB a fost amendat cu suma de 5.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Române de Fotbal, în urma incidentelor petrecute la meciul cu FC Viitorul (2-1), desfasurat duminica pe Arena Nationala din Bucuresti, în prima

- Dan Petrescu trebuia sa fie judecat astazi de Comisia de Disciplina a LPF dupa eliminarea din prima etapa de play-off, scor 2-1 cu Poli Iași. Comisia de Disciplina s-a intrunit astazi, insa a amanat acest termen pentru data de 21.03.2018 ceea ce inseamna ca Dan Petrescu va fi suspendat pentru meciul…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul CSU Craiova, din etapa a…

- Alt scandal pentru Razvan Lucescu. Derby-ul PAOK – AEK Atena a fost intrerupt cu cateva minute inainte de final, la scorul de 0-0. Arbitrul a pus capat partidei, din cauza incidentelor produse dupa anularea pe motiv de ofsaid a unui gol marcat de PAOK Salonic, in prelungiri, prin Varela. Meciul PAOK…

- Razvan Lucescu reintra in lupta pentru titlu in Grecia! PAOK a primit punctele inapoi! De la agonie la extaza. Cam așa se poate spune despre situația prin care a trecut formsția PAOK Salonic, pregatita de tehnicianul roman Razvan Lucescu. Penalizata cu trei puncte și cu meci pierdut cu 0-3, dupa ce…

- Directorul sportiv al echipei de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, principala contracandidata la titlu, a injurat arbitrii la meciul cu CSM Poli Iasi de vineri seara si a cerut in mod public Comisiei de Disciplina…

- Dupa ce reteaua Telekom a avut mari probleme timp de cateva ore in timpul zilei de luni, compania anunta ca vine cu compensatii pentru clienti, fiind vorba de reduceri la factura si de credit suplimentar la cartela. Reamintim ca reteaua mobila a Telekom Romania a avut mari probleme tehnice timp de sapte-ore…

- Oaspete de seama la baza sportiva de la Aninoasa! Ieri, pe cocheta arena a echipei noastre a pasit Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal. Seful forului national de fotbal si Gabriel Bodescu, secretarul FRF, au fost intampinati la stadionul din Aninoasa de Cristian Mitrea (presedintele…

- De asemenea, Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste din Grecia a amendat clubul din nordul Greciei cu 30.000, iar PAOK va trebui sa joace doua meciuri pe teren propriu fara spectatori. PAOK are dreptul sa faca apel la decizia de luni. Comisia care a analizat cazul a considerat ca PAOK Salonic,…

- Campioana Maramureșului la Under 19 va intalni cea mai buna echipa din Satu Mare in etapa interjudețeana, conform tragerii la sorți care a avut loc recent la sediul Federației Romane de Fotbal. Meciul tur se va disputa in 7 iunie, urmand ca returul sa se joace in 9 iunie. Programul etapei interjudețene…

- Gigi Becali a luat aceasta decizie ca urmare a unei declaratii a presedintelui FRF. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce spagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a afirmat Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. Gigi Becali, anunt de ULTIMA ORA legat de PALMARES. Lovitura DE…

- Campioana județului Vaslui va intalni la barajul de accedere in liga a treia omoloaga din județul Suceava. Disputa va avea loc in dubla manșa, 16-23 iunie, meciul retur fiind la Vaslui. Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF) a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru accedere…

- Castigatoarea Ligii a IV-a Salaj va intalni la barajul pentru promovarea in Liga a III-a reprezentanta judetului Cluj. Daca in Salaj se da o lupta stransa intre Unirea Mirsid, Dumbrava Galgau si Rapid Jibou, in campionatul din judetul Cluj pare sa fie o favorita certa, Ariesul Turda, care a inregistrat…

- La putin timp dupa ce a fost anuntata amanarea etapei din weekend, LPF a transmis un comunicat oficial in care a explicat cum va fi modificat programul competitional al ultimei parti a campionatului. Astfel, meciurile care ar fi trebuit sa se joace la finalul acestei saptamani…

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc miercuri dimineata tragerea la sorti a jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa care va castiga Liga a IV-a Salaj urmeaza sa se dueleze cu reprezentanta judetului Cluj. Meciul tur va avea loc pe terenul echipei clujene, iar returul…

- Peste 170 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele SSC Farul Constanta ndash;Academia Rapid Bucuresti. Partida se disputa sambata, 24 februarie a.c., incepand cu ora 14.00,…

- Claudiu Niculescu, tehnicianul celor de la FC Voluntari, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF dupa scandalul creat la meciul de vinerea trecuta cu U Craiova, 0-1. "In baza art. 53.1 din RD se sanctioneaza dl. Claudiu Niculescu, antrenor principal FC Voluntari, cu suspendare…

- Gruparea FC Koln a fost amendata cu 50.000 de euro pentru incidente provocate de suporteri la cinci meciuri din Bundesliga in perioada octombrie - ianuarie. Comisia de Disciplina a Federatiei Germane de Fotbal (DFB) a luat aceasta decizie luni.Suporterilor li se reproseaza in special incidentele…

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- UEFA a decis sa excluda gruparea albaneza Skenderbeu pentru urmatorii 10 ani din competitiile europene. Panorama Sport noteaza ca UEFA a luat aceasta decizie extrem de dura dupa ce mai multi jucatori ai echipei albaneze nu si-ar fi aparat corect sansele la meciurile cu Dinamo Zagreb, Sporting…

- Antrenorul echipei de fotbal Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a avut ghinion in partida cu FCSB, pierduta cu 0-1, pe Arena Nationala din Bucuresti, precizand ca "din fericire" mai exista si meciul retur pentru a obtine calificarea. "Am avut…

- Marius Șumudica a fost judecat astazi de Comisia de Disciplina a federației din Turcia și a aflat ca va sta in tribune un meci, dar va trebui sa plateasca și o amenda de 3000 de euro. Antrenorul lui Kayserispor va urmari din tribune meciul cu Osmanlispor de duminica dupa ce a fost eliminat in meciul…

- Comisia de Disciplina a Ligii Franceze de Fotbal (LFP) a decis, joi, suspendarea arbitrului Tony Chapron, care i-a aratat cartonasul rosu fundasului Diego Carlos, dupa ce s-a ciocnit si apoi l-a lovit pe jucatorul formatiei FC Nantes, la meciul din 14 ianuarie cu Paris Saint-Germain. Chapron a primit…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) a amendat cu 50.000 de euro clubul Lazio dupa ce Stadio Olimpico a fost impanzit de abtibilduri reprezentand-o pe Anne Frank in tricoul echipei AS Roma, la 22 octombrie 2017. Comisia de Disciplina a apreciat ca Lazio a instaurat masurile…

- Pe langa Olimpia Satu Mare (Liga 2, 38 de puncte) si Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (Liga 3, Seria 4, 16 puncte), inca un club din primele trei ligi ale fotbalului romanesc s-a ales cu depunctare in acest sezon. In sedinta de miercuri, 17 ianuarie, a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane…

- Romania va juca pe data de 27 martie un meci amical cu Suedia pe noul stadion din Caiova. Autoritatile locale au trimis Federatiei Romane de Fotbal o adresa prin care si-au dat acordul pentru organizarea partidei.

