- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- Directia Nationala Anticoruptie respinge veridicitatea declaratiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat institutia ca fabrica dosare si a prezentat inregistari ale unor discutii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti. Totodata, intr-o declaratie…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a prelevat 80 de probe de la intreprinderile de lactate, vizate intr-un studiu care reclama calitatea produselor. Anuntul a fost facut in cadrul unei sedinte care s-a desfasurat la sediul ANSA.

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca stirea corecta este ca salariile bugetarilor cresc si doar in cazul a doua-trei procente exista probleme. El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor…

- Surse din CNAIR care au dorit sa-și pastreze anonimatul, au declarat pentru Replica ca Ministerul Mediului a intocmit un proiect prin care vrea sa impuna plata unei taxe de 1% din valoarea oricarei investiții publice sau private, pentru evaluarea impactului investiției asupra mediului. Incasarea…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Mircea Badea a criticat dur aceasta decizie, precizand ca pana acum acespre probe obținute nelegal nu erau declarate nule. Acesta și-a aratat din nou indignarea fața de modul cum funcționeaza justiția in Romania. "Și pana acum nu se intampla asta? Nu, daca a fost nevoie de aceasta hotarare.…

- Cea de-a doua ediție a raliului „Roumanie Historic Winter Rally Covasna” va intruni aproape 50 de echipaje din Europa, care vor parcurge 12 probe speciale, dintre care 2 pe timp de noapte. Traseul, cu o lungime de 323.60 de kilometri va fi imparțit in 3 etape și 5 secțiuni. Provocarea o reprezina cele…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- La data de 30 decembrie, polițiștii Secției nr. 1 Ploiești au organizat și desfașurat o acțiune in zona Halelor Centrale și a Oborului din municipiu. Pentru neregulile constatate au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale, in valoare de 2.500 de lei și au fost confiscate bunuri de 2.000…

- Victor Rebengiuc a avut o reacție extrem de virulenta la adresa regtretatei actrițe de comedie Stela Popescu. Victor Rebengiuc, in varsta de 84 de ani , este unul dintre marii actori romani, care este casatorit cu actrița Mariana Mihuț. In urma cu cațiva ani, artistul a avut o reacție extrem de dura…

- Miercuri, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul…

- Scandalul momentului ia amploare. Dupa ce vedeta Antenei 1, Mihai Bendeac a dezvaluit pe Instagram ca Marius Niculae si-a parcat masina pe un loc al persoanelor cu handicap dintr-un mall, fostul fotbalist de la Dinamo a reatcionat extrem de dur.Citeste si: Mihai Bendeac face DEZVALUIRI REVOLTATOARE…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Deputatii USR au fost tinuti la usa de oamenii de ordine de la Senat, chiar daca parlamentarii sustin ca au tot dreptul sa intre in sala fiind initiatori de amendamente. In cele din urma, alesii USR au fost redirectionati catre balcoane, locul destinat invitatilor. Articolul integral pe GANDUL .…

- Senatul a votat, miercuri, Legea privind organizarea judiciara, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i ia „la bataie“.

- Confruntat cu proteste de amploare cu privire la modificarile aduse la Legile Justitiei, ministrul Tudorel Toader da magistratilor, si nu numai, un semnal dur. Ministrul Justitiei a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca cele trei puteri in stat au competente stabilite clar, competente care trebuie…

- Jignirile aduse Parlamentului sunt impardonabile, procurorul general are luari de pozitie politice, declara la RFI senatorul PSD Adrian Tutuianu, membru in comisia speciala privind justitia.Procurorul general, Augustin Lazar, a anuntat marti ca ia in calcul sesizarea CCR pe legile justitiei.…

- Verificarile efectuate de polițiștii ploieșteni, zilele trecute, la supermarketuri din Ploiești, au scos la iveala nereguli grave și chiar fapte penale. In cazul unui agent economic, din paleții de lemne lipseau cantitați semnificative, comparativ cu ce era trecut in documente. In cazul altui lot, in…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari privind un ploieștean de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals și inșelaciune. Din cercetarile polițiștilor a rezultat faptul ca acesta ar fi falsificat…

- Atentie! ALERTA FALSA pe facebook legat de polițistul TAIAT cu SABIA. Amanunte incredibile in SCANDALUL ZILEI Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații,…

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații, ca polițistul ranit a avut la el casca de protecție, insa nu a purtat-o. Acesta a anunțat ca se vor face…

- Cazurile de probe falsificate prezentate de DNA pentru a susține acuzarile devin tot mai dese. Ele creioneaza un fenomen extrem de nociv care arunca in derizoriu statul de drept și ridica suspiciuni...

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…

- PSD Iași anunța intr-un comunicat ca se dezice de declarațiile europarlamentarului Catalin Ivan, pe care il considera „apartidic” și despre care spune ca se „agața in continuare și de PSD și de funcția de europarlamentar”

- Expresii acide lansate de președintele Klaus Iohannis la adresa Parlamentului controlat de PSD și ALDE. ”Avem dificultați cu Parlamentul. Ei sunt oarecum paraleli cu Romania”, a spus președintele la Dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești” de…

- „Cartea fara nume”, cel mai recent volum al poetului si gazetarului Lucian Avramescu, va fi lansata la Ploiesti – orasul care i-a acordat cetatenia de onoare – marti, 21 noiembrie, ora 12,00, la Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga”. Pentru aceia care ii iubesc poezia, pentru aceia care i-au rostit de…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției 1 au desfașurat o acțiune cu forțe marite, in PiațaHalele Centrale din Ploiești. Au fost aplicate 70 sancțiuni, au fost constatate 3 infracțiuni și a fost depistat un ploieștean cercetat in trei dosare penale. La data de 16 noiembrie,…

- Din dumineața zilei de sambata, 18 noiembrie, s-a reluat furnizarea in parametri normali a apei potabile in Onești. Oprirea apei fusese estimata pana la sfarșitul zilei. Apa a fost oprita vineri, 17 noiembrie, in jurul orei 15,00, in urma unei avarii la conducta de aducțiune administrata de Compania…

- Referitor la articolul cu titlul ”Culisele mega-licitației de la APIA duc la Ghița (presa)”, preluat de pe site-ul Romaniaonline.info si publicat pe stiripesurse.ro in data de 14 noiembrie 2017 (http://www.stiripesurse.ro/culisele-mega-licita-iei-de-la-apia-duc-la-ghi-a-presa_1231501.html), va solicitam…

- In legatura cu articolul dumneavoastra, referitor la executarea silita a Garanti Bank pentru ca nu ar fi pus in aplicare o hotarare judecatoreasca, aparut in ediția tiparita a Monitorului de Suceava de astazi, 14 noiembrie 2017, precum și in online dorim sa precizam urmatoarele:Informația conform ...