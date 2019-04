Stiri pe aceeasi tema

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- CHIȘINAU, 11 apr - Sputnik. Ecuadorul retrage azilul pentru fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a anunțat președintele țarii. Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan…

- Julian Assange a fost arestat la Londra, dupa ce Ecuadorul a retras azilul pentru fondatorul WikiLeaks. Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o…

- Fondatorul Wikileaks Julian Assange a fost arestat la ambasada ecuadoriana de la Londra , informeaza BBC News. Arestarea sa vine dupa ce Ecuadorul i-a retras lui Assange dreptul de azil. Julian Assange s-a refugiat in ambasada Eucuadorului in urma cu șapte ani pentru a evita extradarea in Suedia. …

- Julian Assange, co-fondatorul Wikileaks, a fost arestat la Londra.Poliția britanica a anunțat ca il are pe Julian Assange in custodie și va fi prezentat magistraților.Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a stat sapte ani in Ambasada Ecuadorului din Londra. ”Julian Assange, in varsta de 47 de ani, a…