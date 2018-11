Scandalul valizelor. Radu Herjeu: S-a prostit de tot "Abia acum ma intreb ce naiba o mai fi de descoperit in povestea cu clasarea a 9 dosare penale ale președintelui care "n-a avut niciodata dosar", numirea procurorului șef, grefiera, numirea in funcții a unor procuroare care au dat calificative bune, filiera Macovei-Kovesi-Lazar etc, din moment ce s-a apelat la penibilitatea aia cu valiza pentru a devia discuțiile! Parca pe vremuri fentele erau puțin mai elaborate. Deci, ori au fost luați prin surprindere, ori nu mai e Coldea, ori publicul lor chiar s-a prostit de tot, și-atunci nu mai merita sa investești in imaginație și subtilitați,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat luni ca Adam Mosseri, vicepresedintele pentru managementul de produs al Instagram, va prelua conducerea companiei, in urma demisiei neasteptate a co-fondatorilor acesteia, Kevin Systrom si Mike Krieger, de saptamana trecuta. Mosseri a fost director de produs de la inceputul…

- In ceea ce priveste viitorul Sfintei Biserici Ortodoxe a Ucrainei, deja suntem in acest viitor. Drumul catre autocefalie este ireversibil, a scris pe Facebook exarhul patriarhal in Ucraina, arhiepiscopul Daniel de Pamfilia, trimis la Kiev din SUA de catre Patriarhul de Constantinopol, Bartolomeu I.

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila a avut, vineri seara, o prima reacție, dupa ce a aflat ca a fost deschis un dosar penal in urma publicarii pe Facebook a protocolului secret semnat intre Parchetul General si SRI.

- Deputatul PNL Ovidiu Alexandru Raetchi l-a criticat, sambata, pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, pentru ca s-a angrenat in dezbaterea privind violentele de la manifestatia de vineri din Bucuresti, liberalul cerandu-i acestuia sa nu implice Armata in scandalul protestelor. Intr-o postare pe Facebook,…

- ''Lasați romanii din Diaspora sa-și strige ura și sa-și verse naduful...ei știu mai bine de ce fac asta! Nu va cocoțați pe mitingul lor intr-o incercare disperata de imagine izvorata dintr-o lipsa de carisma politica. - Nici tu Cioloș, primul-ministru ZERO, impus in fruntea unui Guvern de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a adresat justiției pentru a fi clarificate doua situații care ar afecta imaginea sa, dar și pe cea a primariei, ea depunand o plangere penala pentru difuzarea unor informații false pe Facebook și o cerere de chemare in judecata privind un articol de presa, scrie…

- Coincidența ca Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, sa-și fi golit ferma chiar inainte sa fie atins de pesta porcina ii șocheaza pe crescatorii de porci. Baiatul lui Dragnea a scapat de 10.000 de porci inainte de molima, anunța Catalin Tolontan, intr-o postare pe Facebook.Din 13.500 de porci…