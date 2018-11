Stiri pe aceeasi tema

- Iata intrebarile jurnalistului și raspunsurile: Cu ce ocazie v-ați deplasat in Brazilia? Parchetul, marmura, geamurile, barul din casa v-au fost platite de Tel Drum, ați cerut dvs sau au venit ei din propria inițiativa? Cum se explica ca Tel Drum platește facturile lunare ale fiului dvs.?…

- „Prin borderoul de plati Tel Drum l-am intalnit pe Gil Vasile, sotul sefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu. Este avocat specializat in comercial, nu pledeaza, are birou in Bucuresti si proprietati in Teleorman. Rise Project sustine ca documentele au fost gasite intr-o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit, luni, la sedinta CEX, cu doua valize: una cu ”gogosi de la Rise Project” si una cu ”dosare” despre Klaus Iohannis. Liderul PSD a spus ca valiza despre care a scris Rise Project este ”o gogoasa” care nu are legatura cu el.

- Ponta afirma ca nu are nicio legatura cu acest nou scandal politic și ca nu și-a petrecut niciodata timpul cu ”cartelul de la Tel Drum”. De asemenea, fostul președinte al PSD afirma ca ”membrii și votanții PSD vor cel mai mult sa știe adevarul despre afacerile, proprietațile și sutele de milioane de…

