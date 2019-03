Stiri pe aceeasi tema

- Un citat impresionant despre importanța educației in orice societate rasare din cand in cand pe timeline-urile internauților, care, presați de greutatea celor reflectate, apasa mecanic butonul “share” fara sa știe ca impraștie o minciuna! „Distrugerea oricarei națiuni nu necesita bombe atomice sau rachete…

- Schema, veche de mai mulți ani, prin care copiii familiilor bogate din Statele Unite erau admiși in școli de elita, a fost data in vileag marți. In 2011, William ”Rick” Singer, acuzat de FBI de inșelaciune, a inceput prin a modifica dosarele de admitere ale studenților. Acesta edita foto pozele…

- Bank of Valletta, care efectueaza aproape jumatate din tranzactiile bancare din Malta, a fost nevoita sa isi sisteze activitatea, miercuri, din cauza unui atac cibernetic impotriva sa prin care au fost transferate in strainatate fonduri in valoare de 13 milioane de euro, transmite Reuters.…

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…

- Acesta este acuzat ca ar fi ajutat membrii unei grupari infractionale, formata din romani, sa spele bani proveniti din inselaciuni comise pe teritoriul american. Se pare ca prin firma sa, barbatul transforma banii din America in Bitcoin si inapoi in bani lichizi ca sa poata fi folositi in tara noastra,…