Scandalul unui colier cu diamante i-a adus moartea Mariei Antoaneta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe lânga alte cereri cu totul fanteziste, protestatarii revendica ieșirea imediata a Franței din Uniunea Europeana și NATO De aproape o luna, Franța este zguduita de un val de proteste sociale puternice, care reprezinta, prin esența și forma, un mod inedit al „poporului”…

- Cunoscuta sub numele de Maria Tereza a Austriei sau ca Maria Tereza a Spaniei, a trait in secolul al XVII-lea si a devenit faimoasa ca regina a Frantei, in urma casatoriei cu Regele Soare, dar si ca mama a Marelui Delfin. Viata ei ca regina a fost marcata de tradari, incest si zvonuri despre un copil…

- Un pandantiv cu perla naturala si diamante din colectia de bijuterii a Mariei Antoaneta, renumita Regina a Frantei din secolul al XVIII-lea, a fost vandut pentru suma de 36 de milioane de dolari de catre casa de licitatii Sotheby’s din Elvetia, care subliniaza ca este un record absolut.

- Un pandantiv cu perla si diamant din colectia de bijuterii a Mariei Antoaneta, renumita regina a Frantei din secolul al XVIII-lea, a fost vanduta pentru suma de 36 de milioane de dolari la o licitatie in Geneva, a anuntat Sotheby's, relateaza dpa. Acesta a fost un pret record pentru vanzarea unei…

- Bijuterii rare ale reginei Maria Antoaneta a Frantei au fost expuse la licitatie, in Elvetia. Este vorba de 10 podoabe care provin dintr-o colectie a familiei Bourbon-Parma, tinute departe de ochii lumii timp de doua secole.

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj l-au comemorat, marți, pe jandarmul-erou George Razvan Marchis. Pe 13 noiembrie s-au implinit 18 ani de la ultima misiune a tanarului avansat la gradul de sublocotenent post-mortem. Acesta și-a pierdut viata in anul 2000, dupa…

- Un tata de familie a depus o plangere in justitie in vestul Frantei, pentru "punerea in pericol a vietii unei persoane" impotriva YouTube si WhatsApp si statul francez, dupa moartea fiului sau in varsta de 14 ani la mijlocul lunii octombrie, relateaza marti AFP. Procurorul orasului din Rennes, Nicolas…

- VICTIMA…Moartea veteranului de la Goscom, Petrica Lungu, a cazut ca un trasnet in mahalaua din zona magazinului Penny. Vestea ca fiul cel mic al familiei Lungu si-a omorat parintele a tulburat comunitatea de romi din mijlocul Vasluiului. “La noi asa ceva nu s-a auzit, dar baiatul asta are diavolul in…