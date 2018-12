Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a inchis Arena Naționala (Detalii AICI) Gigi Becali a propus sa achite el schimbarea gazonului. "Pentru moment o sa jucam la Pitești. Eu nu cer favoruri Gabrielei Firea, chiar daca e fina mea. Imi e jena. Dar am vazut ca poate pune acum un gazon, care…

- Reteaua de orase Eurocities, platforma ecologista Transport si Mediu si Alianta Europeana pentru Sanatate Publica au cerut marti institutiilor Uniunii Europene si statelor ei membre sa ia masuri mai hotarate impotriva folosirii combustibilului diesel la vehicule, aceasta fiind una dintre principalele…

- Deputatii au adoptat OUG nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, dar si OUG n.68/2017 de completare…

- Deputata PSD, Elvira Șarapatin, a declarat, luni, la Parlament, ca din punctul sau de vedere referendumul pentru familie s-ar putea repeta odata cu alegerile europarlamentare din anul 2019.„Din punctul meu de vedere, acest referendum se poate repeta și ar fi in ordine. Da, aș susține sa se…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca nu are in vedere taxarea pe kilometru pentru soferii care circula pe autostrada. In opinia sa, sistemul de taxare pentru infrastructura rutiera ar trebui schimbat abia dupa ce in Romania vor exista 1.500 de kilometri de autostrada functionali, precizeaza…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce are in vedere un proiect de lege privind parteneriatul civil, insa nu exista o „graba extrema in aceasta privința”. Acesta a precizat ca și PSD dorește sa lucreze la o astfel de inițiativa."Am aflat astazi…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a declarat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa ca violențele de la protestul din 10 august puteau fi evitate daca jandarmii doreau acest lucru și l-a acuzat pe Liviu Dragnea a dat ordinul ca aceștia sa intervina in forța."Sunt absolut convins, in…

- "Consider ca toți romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmația mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa iși poate adauga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare,…